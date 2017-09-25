10:43, 25 Eylül 2017 Pazartesi

Japonya'dan erken seçim kararı





Bloomberg'de yer alan habere göre Japonya Başbakanı Shinzo Abe, koalisyon ortağına erken seçime gidileceğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bloomberg'de yer alan habere göre, Japonya'da koalisyon partisi Komeito'nun lideri Natsuo Yamaguchi, Pazartesi günü Başbakan ile Tokyo'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Shinzo Abe'nin kendisine erken seçim çağrısında bulunacağını söylediğini ifade etti.

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