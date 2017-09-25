11:05, 25 Eylül 2017 Pazartesi

THY'den "Erbil" seferleri açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Erbil kentine yapılan tarifeli seferlerde herhangi bir aksama olmadığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Erbil seferleriyle ilgili bazı bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, haftanın 1. ve 5. gününde "Gaziantep-Erbil" tarifeli seferlerinin olduğu, bu gece saat 00.10'da yapılması planlanan seferin ise yolcu yetersizliği nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

İstanbul kalkışlı tarifeli seferlerde ise herhangi bir aksama olmadığı, saat 00.15'teki İstanbul-Erbil seferinin yapıldığı kaydedildi.