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13:57, 25 Eylül 2017 Pazartesi
Orta Asya
11:10, 25 Eylül 2017 Pazartesi

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Kazakistan’da, medya yasasına değişim teklif edildi
Kazakistan’da, medya yasasına değişim teklif edildi

Kazakistan'ın medya kurallarında yeni getirilecek yasada haberin konusu olan kişi ve kurumların onayı alınmadan haber yapılamayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan’da medya ile ilgili yasa tasarısının geri çekilerek yerine hemen yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışmaya başlanması teklif edildi. 

Teklifi 22 Eylül'de gerçekleşen Kazak meclisinin alt kanadı çalışma grubunun toplantısında "Adil Söz" insan hakları kuruluşu lideri Tamara Kaleeva sundu.

Kaleeva konuşmasında, "Şu anda yürürlükte olan yasada yüzden fazla değişiklik yapıldı ve bu yüzden yeni bir yasaya ihtiyac var. Bu yasanun süresi geçmiştir. Çünkü eski yasada çağdaş iletişim araçları ve internetle ilgili normlar yer almıyor. Yasada başka eksiklikler de var" dedi.

Kazakistan Haberleşme Bakanlığı tarafından önerilen yasa teklifinde, gazetecilerin kişisel, aile, bankacılık ve diğer kurumlar hakkında yayınlayacağı haberlerin doğruluğunu bu kurumlardan yazılı olarak onaylatması teklif ediliyor.

Yerel insan hakları savunucuları ise teklifdeki bu maddeyi onaylamıyor.



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