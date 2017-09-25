ABD'nin IKBY için görünen yüzü: Galbraith

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Başta Irak, Türkiye ve İran olmak üzere ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya gibi birçok ülke tarafından karşı çıkılan referandumda, Barzani'nin yayın organı Rudaw dünya tarafından destek gördüklerini ileri sürüyor Haberde iki kişiye yer veriliyor. ABD'nin Hırvatistan eski büyükelçisi Peter Galbraith, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi John Bolton.
1980'li yıllarda Kürt sorunuyla yakından ilgilenmeye başlayan ve 1990'lı yılların başında Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in Kürt azınlık üzerinde kimyasal silah kullandığının ortaya çıkarılmasında rol oynayan Peter Galbraith, referandumu bu noktadan sonra iptal etmenin imkansız olduğunu söylemişti. Amerika'nın Hırvatistan eski büyükelçisi olan Peter Galbraith, Amerika'nın Sesi'yle Erbil'den yaptığı telefon görüşmesinde, “Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandumu iptal etmesini düşünmek mümkün değil. Eğer böyle bir adım atarlarsa kendi toplumlarının gözünde hiçbir güvenilirlikleri kalmaz. İstikrarsızlık doğar” şeklinde konuşmuştu.
Bölgesel Kürt Yönetimi'ne gönüllü danışmanlık yapan Peter Galbraith, geçmişte Güneydoğu Asya'
İLK ADIM KONFEDERASYON OLABİLİR
Galbraith, “Halkın kullanacağı oy –ki çoğunluğun bağımsızlık lehine oy kullanacağını varsayıyoruz –, geleceğin yönünü belirleyecek. Müzakerelerin referandumdan sonra yapılması gerekiyor. Müzakerelerin ana gündem maddesi bağımsızlık olacak. Bağımsızlığa ulaşmak birkaç yıl alabilir. Bu süreç içinde önce bir ‘ara adım' atılabilir, örneğin bir konfederasyon kurulması gibi” dedi.
AMERİKA KABUL EDECEKTİR
Galbraith ayrıca Amerika ya da başka ülkelerin Kürt bölgesinin bağımsızlık ilanını kabul etmeyecekleri şeklindeki varsayımları da ciddiye almadığını dile getirerek, “Ne zaman yeni bir ülke ortaya çıksa Amerika buna karşı çıkar. Amerika, Sovyetler Birliği'ni de Bosna'yı da bir arada tutmak istiyordu. Hep aynı şey oluyor. Kürdistan referandumunu yapıp, bağımsızlığa doğru adım attığında Amerika bunu kabullenecektir” dedi.
İNGİLİZ GÖZLEMCİ GRUBU
İngiltere parlamento üyeleri tarafından yönetilen İngiliz gözlemci grubu bugünkü bağımsızlık referandumunu gözlemlemek için IKBY'ye geldi.
İngiliz parlamentosunun ilk Kürt üyesi olan Nadhim Zahawi, Cumartesi günü Rudaw English'e akademisyenleri de içeren heyetinin süreci Erbil, Süleymani, Duhok ve Kerkük gibi farklı şehirlerde izleyeceğini söylemişti.
Zahawi, eski ABD'nin Hırvatistan Büyükelçisi Peter Galbraith'in de aralarında yer aldığı diğer uluslar arası gözlemcilerin de bulunduğunu ifade etti..
Zahawi, İngiliz milletvekillerinin, gözlemlerini meclise sunacaklarını ve oyların "meşrulaştırılması" sürecinde yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.
IKBY'nin anayasaya aykırı yaptığı tartışmalı referandumda oy kullanması süresi doldu
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri, "Hava sahamızda olsun ya da olmasın, ülkemizin yakınlarındaki Amerikan bombardıman uçaklarını vururuz" diye ABD'yi tehdit etti
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin, "Durumları vehametini koruyor, eğer yardımlar hızlı bir şekilde arttırılmazsa krizin çok daha kötüye gitme riski var." dedi
Kerkük'te, anayasaya aykırı olarak yapılan tartışmalı referandumdan dolayı herhangi bir provokasyonun çıkmaması için araçların trafiğe çıkması yasaklandı
Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani, telefonda Suriye ve İran’ın nükleer programını görüştü
ABD'nin sözde karşı çıktığı IKBY bağımsızlık referandumu için Erbil'de bulunan 80'lerden bu yana Kürtlerle yakınen ilgilenen Galbraith, "ABD'nin karşı çıktığını ancak ilerleyen günlerde ortaya çıkacak yeni durumu onaylayacağını" söyledi
Almanya Başbakanı Angela Merkel genel seçimlerden sonra hükümet kurma çalışmaları kapsamında Hür Demokrat Parti (FDP), Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile görüşme yolları arayacağını söyledi.
Kerkük Valiliği kentte gece sokağa çıkma yasağı ilan etti
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, "Rus komutanın Suriye'deki ölümü, ABD’nin ikiyüzlü politikaları nedeniyle kanla ödenen bir bedel” dedi
Hamas Sözcüsü Berhum, "Hamas'ın uzlaşı konusunda ilerleme kaydedilmesine yönelik olumlu ve sorumlu tutumu daha iyi bir düzeye getirilecek" dedi
Irak'taki merkezi hükümetin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve bazı Kürt yetkililerin petrol gelirlerinin incelenmesi yönünde talimat verdiği bildirildi
Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında "çatışma çıktığı" iddiası sonrasında bir peşmergenin öldüğü bildirildi
Sisi, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile "ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri" görüştü
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Kilis'e sığınan bazı Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere yerleşiyor
AB Komisyonu Başkanı Juncker, Merkel'i "tarihi" seçim zaferinden dolayı kutlayarak, Avrupa'nın güçlü bir Alman hükümetine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi.
İsrail hükümeti, onlarca Filistinli bedevi aileyi önümüzdeki yıl yaşadıkları bölgeden sürerek yerine Yahudi işgal birimi inşa etmeyi planlıyor