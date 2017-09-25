Güncelleme: 18:00, 25 Eylül 2017 Pazartesi

ABD'nin IKBY için görünen yüzü: Galbraith

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başta Irak, Türkiye ve İran olmak üzere ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya gibi birçok ülke tarafından karşı çıkılan referandumda, Barzani'nin yayın organı Rudaw dünya tarafından destek gördüklerini ileri sürüyor Haberde iki kişiye yer veriliyor. ABD'nin Hırvatistan eski büyükelçisi Peter Galbraith, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi John Bolton.

1980'li yıllarda Kürt sorunuyla yakından ilgilenmeye başlayan ve 1990'lı yılların başında Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in Kürt azınlık üzerinde kimyasal silah kullandığının ortaya çıkarılmasında rol oynayan Peter Galbraith, referandumu bu noktadan sonra iptal etmenin imkansız olduğunu söylemişti. Amerika'nın Hırvatistan eski büyükelçisi olan Peter Galbraith, Amerika'nın Sesi'yle Erbil'den yaptığı telefon görüşmesinde, “Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandumu iptal etmesini düşünmek mümkün değil. Eğer böyle bir adım atarlarsa kendi toplumlarının gözünde hiçbir güvenilirlikleri kalmaz. İstikrarsızlık doğar” şeklinde konuşmuştu.

Bölgesel Kürt Yönetimi'ne gönüllü danışmanlık yapan Peter Galbraith, geçmişte Güneydoğu Asya' da Timor adasının doğusundaki Doğu Timor'un bağımsızlığını kazanmasından sonra Birlemiş Milletler'in geçiş yönetiminde görev almıştı. Yugoslavya'dan Afganistan'a, bir çok bölgede görünen Galbraith, Barzani ailesinin danışmanı gibi. Norveç petrol şirketini Kuzey Irak'ta petrol aramaya ikna eden kişi.

İLK ADIM KONFEDERASYON OLABİLİR

Galbraith, “Halkın kullanacağı oy –ki çoğunluğun bağımsızlık lehine oy kullanacağını varsayıyoruz –, geleceğin yönünü belirleyecek. Müzakerelerin referandumdan sonra yapılması gerekiyor. Müzakerelerin ana gündem maddesi bağımsızlık olacak. Bağımsızlığa ulaşmak birkaç yıl alabilir. Bu süreç içinde önce bir ‘ara adım' atılabilir, örneğin bir konfederasyon kurulması gibi” dedi.

AMERİKA KABUL EDECEKTİR

Galbraith ayrıca Amerika ya da başka ülkelerin Kürt bölgesinin bağımsızlık ilanını kabul etmeyecekleri şeklindeki varsayımları da ciddiye almadığını dile getirerek, “Ne zaman yeni bir ülke ortaya çıksa Amerika buna karşı çıkar. Amerika, Sovyetler Birliği'ni de Bosna'yı da bir arada tutmak istiyordu. Hep aynı şey oluyor. Kürdistan referandumunu yapıp, bağımsızlığa doğru adım attığında Amerika bunu kabullenecektir” dedi.

İNGİLİZ GÖZLEMCİ GRUBU

İngiltere parlamento üyeleri tarafından yönetilen İngiliz gözlemci grubu bugünkü bağımsızlık referandumunu gözlemlemek için IKBY'ye geldi.

İngiliz parlamentosunun ilk Kürt üyesi olan Nadhim Zahawi, Cumartesi günü Rudaw English'e akademisyenleri de içeren heyetinin süreci Erbil, Süleymani, Duhok ve Kerkük gibi farklı şehirlerde izleyeceğini söylemişti.



Zahawi, eski ABD'nin Hırvatistan Büyükelçisi Peter Galbraith'in de aralarında yer aldığı diğer uluslar arası gözlemcilerin de bulunduğunu ifade etti..

Zahawi, İngiliz milletvekillerinin, gözlemlerini meclise sunacaklarını ve oyların "meşrulaştırılması" sürecinde yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.