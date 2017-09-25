11:46, 25 Eylül 2017 Pazartesi

Cezayir'de ders kitaplarından "Besmele"nin kaldırılması tartışılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cezayir'de Eğitim Bakanlığının okul kitaplarının girişinde yer alan "besmele" ibaresinin kaldırılması kararı, ülkedeki "okullarda Arap-İslam kimliğinin silinmeye çalışıldığı" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Aldığı kararlarla sık sık ülke gündemini meşgul eden Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit, şimdi de dini derslere ait olanlar dışında okul kitaplarının girişinde yer alan besmelenin kaldırılması kararıyla yeni bir tartışmaya daha imza attı.

Bin Gabrit'in meclisin açılışında yaptığı konuşmada "okul kitaplarının girişinde besmele ibaresinin kaldırılacağını" duyurması, "okullarda Arap-İslam kimliğini silmeye ve müfredatı batılılaştırmaya" çalışmakla suçlanan Cezayirli Bakan'ı yeniden eleştirilerin odağına yerleştirdi.

BİN GABRİT'İN "OKULLARIN KİMLİĞİNDEN KOPARMAYI HEDEFLEDİĞİ" İDDİASI

Cezayir'in Eğitim Bakanı, göreve geldiği 2014 yılından bu yana getirdiği veya getirmek istediği yeni düzenlemeler nedeniyle sık sık siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından "okullarda Arap-İslam kimliğini yok etmeye çalışmakla" suçlanıyor. Bin Gabrit ise söz konusu adımların "ideolojik değil eğitim kalitesini artırmaya dönük çabalar olduğunu ve Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın onayıyla eğitim sistemindeki reformlar kapsamında ele alınması gerektiğini" savunuyor.

Bin Gabrit, Ağustos 2015'te de ilköğretim ve hazırlık sınıflarına "Cezayir lehçesinin" öğretilmesi kararı almış ancak "ülkeyi Arap dünyasından uzaklaştıracağı" yönünde eleştirilere neden olan bu karar, oluşan büyük tepkiler nedeniyle geri çekilmişti.

Geçen eğitim yılı başında da "hazırlık sınıfı coğrafya kitaplarındaki haritada Filistin yerine İsrail yazılması" ülkede büyük infiale yol açmış ve Eğitim Bakanı'nı bir kere daha eleştirilerin odağına yerleştirmişti. Özellikle sosyal medyada Bakan'a yönelik sert eleştiriler içeren ve kitapların toplanmasını isteyen paylaşımların hızla artmasının ardından söz konusu kitaplar toplatılmıştı.

Eğitim Bakanlığının 2016 yılı başında da "öğretmen alımlarında Fransızca bilme şartı arayacağı ders kitaplarından Kur'an-ı Kerim ayetleri ile hadislerin kaldırılmasına dönük baskılarının olduğu" yönünde iddialar gündeme gelmişti.

"BESMELE" KARARINA TEPKİLER

Cezayir Müslüman Alimler Birliği, ders kitaplarının girişinden besmele ibaresinin kaldırılmasını "reform bahanesiyle çocukların akıllarına ve halkın kimliğine saldırı" olarak nitelendirirken, ülkedeki İslami eğilimli en büyük parti olan Barış Toplumu Hareketi de bu adımı "okullarda İslam'ın izini silme çabası" şeklinde değerlendirdi.

Barış Toplumu Hareketi lideri Abdurrezzak Mukri sosyal paylaşım sitesindeki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Eğitim Bakanlığı okullarda ve ders kitaplarında İslam'ın izlerini görmekten rahatız. Bakan Bin Gabrit, İslam'ın bizzat savaş açtığı aşırılıkla mücadelenin değil, dinle savaşan bir projenin parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Sayfasında Bin Gabrit'e ait din ve okul hakkındaki eski bir araştırmayı da ekleyen Mukri, "Bin Gabrit'e haksızlık yaptığımızı düşünenler için buraya kendisinin açıkça okullarda ve ders kitaplarında İslam'ın etkisinin bulunmasından duyduğu rahatsızlığı gösteren okul ve din hakkındaki araştırmasını ekliyorum." paylaşımında bulundu.

"BESMELENİN KALDIRILMASI CAİZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanlığına bağlı Cezayir İslam Yüksek Meclisi Başkanı Ebu Abdullah Gulamullah ise Eğitim Bakanı'na yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Gulamullah, okul kitaplarının girişindeki "Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti" gibi bir ibare olduğunu belirttiği besmelenin kaldırılmasının "caiz olduğunu" söyledi. Gulamullah, "Besmelenin bulunması, matematik veya fizik kitaplarını dini kitaplar yapmaz." diye konuştu.

İslam karşıtı söylemleri ile tanınan Cezayirli yazar Kemal Davud da Eğitim Bakanlığına yapılan eleştirilere sosyal medyadan yaptığı, "Ülke yıkılma ve çürüme yaşıyor. İslamcılar ise besmele meselesiyle ve ayrıntılarla uğraşıyor." paylaşımıyla tepki gösterdi. Davud, Cezayir Müslüman Alimler Birliği'ni de Eğitim Bakanlığı ile savaşmak için basını kullanmakla suçladı.

Cezayirli yazar Salimi Nasır ise söz konusu tartışmalara ilişkin "Okullarda kimlik anlaşmazlığı yok, bunlar okul bahçesinin dışında. Güç ve parti çekişmeleri topluma nitelikli bir katkı sağlamaktan ziyade gelişmesinin önünde engel teşkil ediyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Okulların siyasi anlaşmazlıklardan uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Nasır, "Partiler ve siyasi oluşumlar kendilerine yeni bir çekişme arenası bulmalı. Tartışmalar eğitim kalitesini ve niteliğini arttırma noktasında olmalı." şeklinde konuştu.