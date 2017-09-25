Filipinler'de Ebu Seyyaf'ın bombalı saldırı planı önlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Zamboanga Ortak Görev Grubu Komutanı Albay Leonel Nicolas, yaptığı açıklamada, alınan istihbaratlar üzerine örgüte yönelik Zamboanga kentinin farklı bölgelerinde Filipinler Ulusal Polisi ve Filipinler Silahlı Kuvvetleri tarafından ortak operasyonlar yürütüldüğünü söyledi.
Operasyonlarda, Ebu Seyyaf liderlerinden Furuji Indama tarafından kentte bombalı saldırı düzenlemek amacıyla görevlendirilen 3 örgüt üyesinin yakalandığını belirten Nicolas, gözaltına alınanlar arasındaki "Eyüp" olarak bilinen Ömer Askali'nin, Indama'nın "güvenilir adamı" olduğunu kaydetti.
Nicolas, Zamboanga'da yakalanan Askali'nin üzerinden bir el bombası, cep telefonu ve 2 kimlik kartı çıktığını ifade etti.
Şüphelilerden "Mukram" kod adlı Mukaram Sapie ve diğer kişinin de Taluksangay köyünde bir el yapımı patlayıcı ve 45 kalibre tabancayla yakalandığını aktaran Nicolas, Sapie'nin bir el yapımı patlayıcıya daha sahip olduğuna ilişkin alınan bilgi üzerine güvenlik güçlerinin bölgeyi aramaya devam ettiğini bildirdi.
Nicolas, "İstihbarat raporları, grubun cumartesi gününden itibaren 3 gün içinde kentteki halka açık yerleri bombalayacağını gösterdi. Birliklerimiz teröristleri yakalamak ve bombalama girişimlerini önlemek için polisle ortak operasyon yürüttü." dedi.
Üç zanlının da patlayıcı yapımı eğitimi aldığı vurgulandı.
Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen yıl ağustos ayında 18 yaşındaki bir rehinenin öldürülmesinin ardından orduya Ebu Seyyaf'ı "bitirmesi" için emir vermişti.
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