12:08, 25 Eylül 2017 Pazartesi

İran, sınır kapılarını IKBY'ye kapattı





İran Dışişleri Bakanlığı'ndan, sınır kapılarını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne kapattığı duyuruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran'ın sınır kapılarını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) kapattığı bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, başkent Tahran'da düzenlendiği basın toplantısında, "Irak devletinin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Irak devletinin talebi üzerine hava sahamızı ve kara sınırlarımızı IKBY'ye kapattık." dedi. Kasımi, İran'ın bundan sonraki adımlarının ne olacağı yönündeki soruya, "Bu konuda daha sonra açıklama yapılacaktır." karşılığını verdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Şurası Sözcüsü Keyvan Husrevi, dün İran hava sahasının IKBY'ye kapandığını duyurmuştu.

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