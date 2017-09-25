Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:57, 25 Eylül 2017 Pazartesi
Ortadoğu
12:08, 25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Paylaş
İran, sınır kapılarını IKBY'ye kapattı
İran, sınır kapılarını IKBY'ye kapattı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan, sınır kapılarını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne kapattığı duyuruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran'ın sınır kapılarını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) kapattığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, başkent Tahran'da düzenlendiği basın toplantısında, "Irak devletinin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Irak devletinin talebi üzerine hava sahamızı ve kara sınırlarımızı IKBY'ye kapattık." dedi.

Kasımi, İran'ın bundan sonraki adımlarının ne olacağı yönündeki soruya, "Bu konuda daha sonra açıklama yapılacaktır." karşılığını verdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Şurası Sözcüsü Keyvan Husrevi, dün İran hava sahasının IKBY'ye kapandığını duyurmuştu.



İlgili Konular IKBY iran ırak
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Özbekistan-Tataristan İş Forumu başladı
Özbekistan-Tataristan İş Forumu başladı

Taşkent'te düzenlenen Özbekistan-Tataristan İş Forumuna, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da katıldı
IKBY Başbakanı Barzani Asla Türkiye'ye tehdit yok
IKBY Başbakanı Barzani: Asla Türkiye'ye tehdit yok!

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, anayasaya aykırı kabul edilen referandumun asla Türkiye'ye bir tehdit niteliğinde olmadığını iddia etti
Rusya ve Pakistan'dan ortak askeri tatbikat
Rusya ve Pakistan'dan ortak askeri tatbikat

Rusya'da yapılan "DRUJBA 2017" askeri tatbikatına toplam 200 asker katılıyor
Filipinler'de Ebu Seyyaf'ın bombalı saldırı planı önlendi
Filipinler'de Ebu Seyyaf'ın bombalı saldırı planı önlendi

Filipinler'de güvenlik güçleri, Mindanao'da bombalı saldırı hazırlığı içinde olduğundan şüphelenilen 3 kişiyi yakaladı.
İran sınır kapılarını IKBY'ye kapattı
İran, sınır kapılarını IKBY'ye kapattı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan, sınır kapılarını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne kapattığı duyuruldu
Cezayir'de ders kitaplarından quot Besmele quot nin kaldırılması tartışılıyor
Cezayir'de ders kitaplarından "Besmele"nin kaldırılması tartışılıyor

Cezayir'de yeni ders yılında okul kitaplarının girişindeki "Besmele" ibaresinin kaldırılması kararı, "okullarda Arap-İslam kimliğinin silinmeye çalışıldığı"na yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi
Kazakistan da medya yasasına değişim teklif edildi
Kazakistan’da, medya yasasına değişim teklif edildi

Kazakistan'ın medya kurallarında yeni getirilecek yasada haberin konusu olan kişi ve kurumların onayı alınmadan haber yapılamayacak
İdlib çatışmasızlık bölgesi'ne yoğun saldırılar sürüyor
'İdlib çatışmasızlık bölgesi'ne yoğun saldırılar sürüyor

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki "çatışmasızlık bölgesi" İdlib kentiyle Hama ve Lazkiye kırsalına yoğun hava saldırıları devam ediyor
Japonya'dan erken seçim kararı
Japonya'dan erken seçim kararı

Bloomberg'de yer alan habere göre Japonya Başbakanı Shinzo Abe, koalisyon ortağına erken seçime gidileceğini açıkladı
Özbekistan'da zorla çalıştırmaya son verildi
Özbekistan'da zorla çalıştırmaya son verildi

Özbekistan'da uzun yıllardır devam eden pamuk hasadında zorla çalıştırma uygulamasına son verildi
İsrail askerleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 20 Filistinliyi gözaltına alındığı bildirildi.
Alman medyasında genel seçimin 'acı' yankıları
Alman medyasında genel seçimin 'acı' yankıları

Alman gazeteleri, dün ülkede düzenlenen ve dördüncü kez Merkel'in zaferiyle sonuçlanan genel seçim için, "acı zafer" ve "tarihi kayıp'' gibi ifadelerini kullandı
Trump yönetiminden sekiz ülkeye yeni seyahat kısıtlamaları
Trump yönetiminden sekiz ülkeye yeni seyahat kısıtlamaları

ABD yönetimi; İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey Kore ve Venezuela'dan ABD'ye gitmek isteyenlere sıkı güvenlik kontrolleri ve kısıtlamalar getiren yeni kararını açıkladı
Barzani'nin IKBY'deki tartışmalı referandumu başladı
Barzani'nin IKBY'deki tartışmalı referandumu başladı

Kuzey Irak’ta Kürtler bugün bağımsızlık referandumu için sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi sabah saat 08.00'da başlarken, bölge diken üstünde.
Bremen Fatih Camisi'ne çirkin saldırı
Bremen Fatih Camisi'ne çirkin saldırı

Almanya’nın Bremen kentinde faaliyet gösteren Fatih Camisine İslamofobik bir saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
KYB'den Irak'taki referandum için 'U' dönüşü
KYB'den Irak'taki referandum için 'U' dönüşü

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) tarafından Kerküklülere, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) anayasaya aykırı düzenleneceği referanduma katılmaları çağrısında bulunuldu KYB'nin Kerkük teşkilatından dün sabah yapılan yazılı açıklamada ise, düzenlenmesi planlanan referandumun ertelenmesi talep edilmişti.

Haberler

Başbakan Yıldırım'dan 'savaş' söylentilerine cevap
Başbakan Yıldırım'dan 'savaş' söylentilerine cevap

Barzani'nin IKBY'deki tartışmalı referandumu başladı
Barzani'nin IKBY'deki tartışmalı referandumu başladı

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Irak'ı' görüştü
Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Irak'ı' görüştü

IKBY'de referandum öncesi kritik gelişme! Barzani nihai kararını açıklayacak
IKBY'de referandum öncesi kritik gelişme Barzani nihai kararını açıklayacak

ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden 'referandum' uyarısı
ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden 'referandum' uyarısı

İran, IKBY'nin dağlık bölgelerini top atışlarıyla vuruyor
İran IKBY'nin dağlık bölgelerini top atışlarıyla vuruyor

KYB Kerkük Teşkilatı, referandumun ertelenmesini istedi
KYB Kerkük Teşkilatı referandumun ertelenmesini istedi

"Ülkenin birliği ve istikrarı tehlikeye girerse tüm hukuki önlemleri alacağız"
quot Ülkenin birliği ve istikrarı tehlikeye girerse tüm hukuki önlemleri






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 