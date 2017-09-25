12:35, 25 Eylül 2017 Pazartesi

Rusya ve Pakistan'dan ortak askeri tatbikat





Rusya'da yapılan "DRUJBA 2017" askeri tatbikatına toplam 200 asker katılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya ile Pakistan'ın ortaklaşa düzenlediği “DRUJBA 2017” askeri tatbikatı Rusya’da başladı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan ordusuna ait birliklerin 2 hafta sürecek askeri tatbikat için Rusya’ya geldikleri belirtildi. Açıklamada, her iki ülkeden toplam 200 askerin katılacağı tatbikatın, Rusya’nın Kafkasya bölgesinde bulunan Çerkessk şehrinde yapılacağı bildirildi. Tatbikatta terörizme karşı ortak operasyonların ön planda olacağı vurgulanan açıklamada, tatbikat neticesinde iki ülke arasındaki askeri bağların ve iş birliğinin de artacağı ifade edildi. Pakistan ve Rusya, ilk ortak askeri tatbikatlarını geçen yılın eylül ayında Pakistan’da yapmıştı.

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