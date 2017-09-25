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Başbakan Yıldırım'dan 'savaş' söylentilerine cevap
Başbakan Yıldırım'dan 'savaş' söylentilerine cevap

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve askeri boyuttaki adımlar için çalışma yürüttüğünü belirtti. "Vatandaş rahat olsun, savaşa girdiğimiz yok" açıklaması yapan Başbakan, sınır ötesi tedbirler aldıklarını kaydetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, "Kriz artık zirve yaptı, dönülmez bir noktaya geldiği için bundan sonrası hiç hoş olmayan, rahatsız edici gelişmelerin de olacağı bir  sürecin başlangıcı bölgede. Ümit ederiz ki böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız. Ama inatla Kerkük gibi, Musul gibi, yani anayasayla tanınmış sınırlar dışında da bu referandumu yapma inadı bir anlamda sıcak bir çatışmaya da zemin hazırlamıştır. Bunun da bedeli oradaki günahsız, sivil insanlara olacaktır. Bu bakımdan bizim bundan sonraki adımlarda Irak Merkezi Yöntemini daha fazla, doğrudan muhatap alarak ona göre kararlarımızı vereceğiz." dedi.

IRAK'IN KUZEYİNE YÖNELİK YAPTIRIMLAR

Başbakan Yıldırım, Irak'ın kuzeyine yönelik yaptırımlara ilişkin "İlgili bakanlıklardan oluşan bir ekip bunların detaylarını çalışıyor ve çok geç olmadan bu adımları atacağız, gerek hava sahasıyla ilgili, gerek sınır kapılarının nasıl yönetileceğiyle ilgili...Burada zorluklarımız var, bunlardan bir tanesi sınır kapılarında fiilen şu anda Peşmerge oranın yönetiminde. Irak onlardan sınır kapılarını teslim etmelerini istedi. Bunlar teslimatı yapacaklar mı, yapmayacaklar mı, orada nasıl bir gelişme olacak, onu takip etmemiz lazım. O yüzden Bağdat'la daha sıkı bir diyalog içinde bu süreci yürütmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Yıldırım "Diyelim ki hudut kapısından Bağdat'a geçiş yapacağız, buna karşı bir engelleme, bir sıkıntı oluşursa tabii ki biz gerekli güvenlik tedbirlerini almak zorundayız. Bunu da Irak Merkezi Hükümetinin koordinasyonuyla yapacağız. Eğer Türkmenlere karşı orada büyük bir kıyım, yok etme hareketi bu vesileyle tekrar başlatılırsa buna da duyarsız kalmamızı kimse beklemesin." dedi.

"IRAK BİZDEN DESTEK TALEBİNDE BULUNURSA YERİNE GETİRİRİZ"

Başbakan Yıldırım "Kerkük gibi şu anda anayasa bakımından bölgesel yönetime ait olmayan yerlerin hem referanduma dahil edilmesi hem de bir oldubittiye tabi tutulması ihtimaline karşı Irak Merkezi Hükümeti ile koordinasyon halinde bir çalışma içine gireceğiz. Bizim buradaki oldubittiye kayıtsız kalmamız düşünülemez. Ama bunu Irak ile beraber yapmamız lazım. Nihayet Irak'ın toprağıdır, hükümranlık hakkı oradadır ama onlar bu konuda bizden destek talebinde bulunursa tabiatıyla biz bunu tereddütsüz yerine getiririz." diye konuştu.

"BARZANİ'NİN İŞLER YOLUNDA GİTMEZSE ÇALACAĞI KAPI BURASIDIR"

Binali Yıldırım: "(Barzani'nin referandum konusundaki ısrarı) Gaz verenler vardır. 'Bağırır çağırırlar, sonunda iş düzelir' diye gaza getirenler olduğunu düşünüyorum ama unutmasın ki sırtını sıvazlayanlar, gaz verenler, işler yolunda gitmezse hiç tanımazlar. Geleceği, çalacağı kapı burasıdır çünkü coğrafya böyle diyor." dedi.

TSK'NIN IRAK SINIRINDAKİ TATBİKAT

Başbakan Yıldırım "(TSK'nın Irak sınırındaki tatbikatı) Irak'tan da askeri personel, subay, uzman düzeyinde katılım olacağı konusunda bir bilgi var." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ RAHAT OLSUN SAVAŞA FALAN GİRDİĞİMİZ YOK"

Başbakan Binali Yıldırım "Şimdi de Afrin'in güneyinde ve çepeçevre Afrin'in etrafında İran, Rusya, Türkiye bir çatışmasızlık alanı oluşturmak için birlikte adım atıyoruz.  Bunları 'savaş' diye nitelemek yanlış olur. Keza Irak tarafında da aldığımız tedbirler, bu anlamsız, sözde referandum kararından sonra oradaki terör unsurlarının daha da cesaretlenerek ülkemize yönelik faaliyetlerini arttırmalarını önlemeye yönelik. Vatandaşlarımız rahat olsun savaşa falan girdiğimiz yok. Endişe havası oluşturmayalım. Bunlar noktasal operasyonlardır." diye konuştu.



İlgili Konular ırak IKBY Binali Yıldırım
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