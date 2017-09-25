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Güncelleme: 13:03, 25 Eylül 2017 Pazartesi

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İzmir'deki ByLock operasyonunda 31 gözaltı
İzmir'deki ByLock operasyonunda 31 gözaltı
Foto: Arşiv

İzmir'de, FETÖ / PDY'ye yönelik operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 31 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen, farklı meslek gruplarından 33 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



İlgili Konular İzmir'deki ByLock operasyonu 15 Temmuz darbe girişimi
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