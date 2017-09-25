İzmir'deki ByLock operasyonunda 31 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki referandum kararı için ''Buram buram fırsatçılık kokan bir girişim. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bundan sonra Kuzey Irak Yerel Yönetimi, bakalım petrolünü hangi kanallarla nereye akıtacak veya nereye satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda o iş de bitti'' ifadesini kullandı