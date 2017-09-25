13:01, 25 Eylül 2017 Pazartesi

Özbekistan-Tataristan İş Forumu başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan-Tataristan İş Forumu, Taşkent'te yapıldı.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve beraberindeki heyetin Özbekistan'a gerçekleştirdiği iş ziyareti kapsamında gerçekleştirilen foruma, Özbekistan ve Tataristan'dan üst düzey yöneticiler ve iş adamları katıldı.

Forumun açılışında konuşan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Gulamcan İbragimov, ülkesinin, Rusya ile bölgeler arası iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiğini ifade ederek, iki ülke arasında imzalanan hükümetler arası anlaşmanın iş birliğinin geliştirilmesi için sağlam bir altyapıyı oluşturduğunu söyledi.

İbragimov, Özbekistan ile Tataristan arasındaki ticari, ekonomik ilişkilerin mevcut potansiyelin çok altında olduğunu, bu potansiyelin daha da artırılması için tüm imkanların bulunduğunu söyledi. İbragimov, Tataristan ile elektroteknik, petrokimya, gıda, tarım ve tarım ürünlerini işleme, tekstil ve makine sanayi alanlarındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini bildirdi.

Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov da Özbekistan'a aralarında çok sayıda bakan ve iş adamının da bulunduğu üst düzeyde heyetle geldiklerini, amaçlarının taraflar arasındaki iş birliğinin yeni yönlerini belirlemek ve yeni ortak projeleri hayata geçirmek olduğunu kaydetti.