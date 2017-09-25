13:59, 25 Eylül 2017 Pazartesi

Yunanistan, Aşırı Açık Prosedürü'nden çıktı





AB, Yunanistan'a aşırı bütçe açığı nedeniyle uyguladığı "Aşırı Açık Prosedürü"ne son verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'a 2009 yılından beri uygulanan bütçe disiplin uygulamalarının kaldırılması kararını aldı. AB Konseyi, Yunanistan'ın bütçe açığının AB referans değeri olan milli gelirin yüzde 3'ü altına indiğini, bu nedenle ülkeye uygulanan "Aşırı Açık Prosedürü"ne son verilmesine karar verildiğini açıkladı. Ülkenin bütçe performansının iyileştiğine dikkat çekilen açıklamada, Yunanistan'ın mali krize girdiği 2009'da gayrisafi milli hasılasının yüzde 15,1'i oranında bütçe açığı verdiği, 2016'da ise yüzde 0,7 oranında bütçe fazlasına ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, Yunanistan'ın bütçe performansının daha da iyileşmesinin beklendiğine dikkat çekilerek, "Yunanistan'ın mali durumu istikrarlı hale geldi ve Aşırı Açık Prosedürü kapatıldı." ifadesi kullanıldı. Aşırı Açık Prosedürü, AB düzenlemelerinde belirtilen bütçe açığı tavan değeri olan yüzde 3'ün aşılması halinde uygulanıyor. Çeşitli aşamaları içeren prosedürün son aşamasında, üye ülkeye bütçe açığını düşürmesi yönünde yaptırım gerçekleştiriliyor.

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