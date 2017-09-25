14:05, 25 Eylül 2017 Pazartesi

İstanbul Metrosu'nda yangın

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Şirinevler-Ataköy Metro İstasyonu'nun girişindeki büfede çıkan yangın söndürüldü.

Metronun, Ataköy girişindeki büfede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangının metronun elektrik kablolarına ulaşmaması için yoğun çaba harcadı. Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Metronun girişine şerit çeken polis ve güvenlik ekipleri, vatandaşların metroya girmesine izin vermiyor. Metro da bu istasyonu geçerek, yolcuları bir önceki ve bir sonraki duraktan alıyor.

Yangın nedeniyle metro girişinin ön tarafında ve büfede hasar meydana geldi. Temizlik görevlilerinin de olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Bu arada Olay Yeri İnceleme Ekipleri de incelemede bulundu.