Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 26. Dönem 3. Yasama Yılı 1 Ekim'de başlayacağı bildirildi.
TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 1 Ekim'de başlayacak 26. Dönem 3. Yasama Yılı'nın Türkiye'nin sorunlarının çözümü açısından iyi bir yıl olmasını temenni etti.
TBMM İçtüzüğü'nün geçen yasama yılında değiştiğini anımsatan Hamzaçebi, yeni yasama yılında TBMM Genel Kurul görüşmelerini, yeni İçtüzük kurallarıyla yöneteceklerini söyledi.
İçtüzük değişikliğine konu olan kuralların, TBMM İçtüzüğü'nün bütünlüğü gözetilmeden getirildiğini savunan Hamzaçebi, bu nedenle uygulamada sorun yaratacak nitelikte olduğunu belirtti. Hamzaçebi, hangi sorunlar çıkacağını, uygulamada göreceklerini dile getirdi.
Hamzaçebi, yasama sürecinin hızlandırılması amacıyla getirilen düzenlemelerin istenilen sonucu sağlayacağı kanaatinde olmadığını söyledi.
Yasama sürecini hızlandırmanın, içtüzüğü değiştirerek değil Mecliste uzlaşma ortamını oluşturmakla sağlanacağını ifade eden Hamzaçebi, geçmişte bunun çok sayıda ve güzel örnekleri bulunduğunu belirtti. Hamzaçebi, çok kısa bir süre önce bir saatte 25 uluslararası anlaşmanın yasalaştırılabildiğini, yine toplamda yaklaşık 2 bin 800 maddeden oluşan ve temel yasa olarak görüşülse dahi yasalaşması ayları alacak beş kanun tasarısının, 3 günde kanunlaştırıldığını hatırlattı.
Genel siyasal konjonktür, tutuklu milletvekilleri meselesi ve siyasal gerginliklerin Meclisteki çalışmaları etkilediğini söyleyen Hamzaçebi, "Ancak şartlar ne olursa olsun Mecliste gerilimden uzak bir ortamı oluşturmak mümkündür." dedi.
Hamzaçebi, geçen yasama yılının, Meclis Başkanvekili olarak yönettiği birleşimler açısından sorunsuz geçtiğini kaydetti.
Yeni içtüzük değişikliğiyle birleşimi yöneten TBMM Başkanvekillerinin frak giyme zorunluluğunun kaldırıldığının anımsatılarak, kendisinin frak giyip giymeyeceğine yönelik soruyu ise Hamzaçebi, "Daha önceki açıklamalarımda frak giymeye devam edeceğimi söylemiştim. Bu görüşümde bir değişiklik yok." diye cevapladı.
RTÜK, Kuzey Irak merkezli yayın kuruluşu Rudaw’ın, Türksat uydusundan çıkarılmasını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıdan Rudaw'ın Türksat'tan çıkarılmasına karar verildi.
Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması'nın özellikle teknoloji konusunda gençleri motive etmek amacı taşıdığını söyledi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Ankara Valiliğince, toplum güvenliği açısından Atatürk ve İsmet İnönü Bulvarları ile Milli Müdafa, Ziya Gökalp, Tuna ve Mithatpaşa Caddelerinin kesiştiği noktalar arasında kalan bölgede, toplantı, basın açıklaması ve eylem yapılması yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesinde, IKBY'nin referandum teşebbüsüne değinerek, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladı
Şirinevler metro istasyonunda yangın çıktı. Büfede çıkan yangın daha sonra söndürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki referandum kararı için ''Buram buram fırsatçılık kokan bir girişim. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bundan sonra Kuzey Irak Yerel Yönetimi, bakalım petrolünü hangi kanallarla nereye akıtacak veya nereye satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda o iş de bitti'' ifadesini kullandı
İzmir'de, FETÖ / PDY'ye yönelik operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı
Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve askeri boyuttaki adımlar için çalışma yürüttüğünü belirtti. "Vatandaş rahat olsun, savaşa girdiğimiz yok" açıklaması yapan Başbakan, sınır ötesi tedbirler aldıklarını kaydetti
Alanında ilk olma özelliği taşıyan Uluslararası Mecelle Sempozyumu açıldı
Malatya ve İstanbul'da 26 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı
Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "Haftanın 1. ve 5. günü Gaziantep-Erbil seferlerimiz var. Bu gece 00.10'da yapılması planlanan sefer, yolcu yetersizliğinden dolayı iptal edilmiştir. Bunun dışında İstanbul kalkışlı seferlerimizde herhangi bir aksama yok" denildi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Şu anda Habur'da kapatma yok. Irak tarafından gelenlerin daha sıkı kontrolle geçişlerine izin veriyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı, "Irak’ın, IKBY dışındaki vilayetleri için daha önce yapılan seyahat uyarısının IKBY kontrolündeki Dohuk, Erbil ve Süleymaniye’yi de içerecek şekilde genişletildiğini" bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depolarının imha edildiğini duyurdu