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Filistin
15:16, 25 Eylül 2017 Pazartesi

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İsrail hükümeti Filistinli aileyi sürmeyi planlıyor
İsrail hükümeti Filistinli aileyi sürmeyi planlıyor

İsrail hükümeti, onlarca Filistinli bedevi aileyi önümüzdeki yıl yaşadıkları bölgeden sürerek yerine Yahudi işgal birimi inşa etmeyi planlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail'in Filistinli onlarca bedevi aileyi Kudüs'ün doğusunda bulunan Han el-Ahmar bölgesinden sürerek yerlerine Yahudi işgal birimi inşa etmeyi planladığı belirtildi.

Kudüs Bedevileri Derneği Başkanı Muhammed el-Kireşan, yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin önümüzdeki yıl ortasında onlarca Filistinli bedevi aileyi Han el-Ahmar bölgesinden sürerek buralara Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladığını" söyledi.

Kireşan, "İsrail hükümeti 2009'dan bu yana burada yaşayan bedevilere 'alternatif yerlere' taşınmaları teklifinde bulunuyor. Doğu Kudüs'teki Ayzeriye köyüne taşınmaları istenen bedevilerden boşalan yerlere Yahudiler için evler inşa etmek isteyen İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan en büyük Yahudi işgal birimlerinden biri olan Maale Adumim'i genişletmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Han el-Ahmar'da yaşayan Filistinlilerin bu planı reddettiğini ve topraklarında kalma mücadelesi verdiğini vurgulayan Kireşan, bölge halkının bunun için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak sürgün planını iptal ettirmeye çalıştıklarını ifade etti.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin geçtiğimiz pazar günü konu hakkında bir karar vermesini beklediklerini ancak mahkemenin kararı açıklanmayan ileri bir tarihe ertelediğini belirten Kireşan, şunları kaydetti:

"İsrail'in kurulduğu tarih olan 1948'deki savaşta Negev'deki (İsrail'in güneyi) topraklarımızdan sürülerek şu an yaşadığımız bu Han el-Ahmar bölgesine gelmek zorunda bırakıldık. Yeniden sürgün edilmeyi asla kabul etmeyeceğiz. İsrail hükümetinin önünde sadece iki seçenek var. Ya burada yaşamamıza izin verirler ya da Negev'deki sürgün edildiğimiz topraklarımıza dönmemize müsaade ederler. Üçüncü bir teklifi kabul etmeyiz."

İsrail'deki "Haaretz" gazetesinin haberine göre İsrailli savcılar mahkemeye "Han el-Ahmar'da yaşayanların önümüzdeki yıl ortasında tahliye edileceğini" söyledi.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği ayrım duvarıyla bu iki yeri birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

Kudüs'e bağlı olmasına rağmen ayrım duvarının Batı Şeria tarafında kalan Han el-Ahmar bölgesinde yaşayanların ise şehre girişine izin verilmiyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi işgalci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Dünyanın tepkisine rağmen İsrail bu yasa dışı işgal birimlerini genişletmeye devam ediyor.



İlgili Konular israil filistin
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