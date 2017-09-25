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16:59, 25 Eylül 2017 Pazartesi
Dış Politika
Güncelleme: 15:10, 25 Eylül 2017 Pazartesi

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Erdoğan ile Putin 'IKBY referandumu'nu görüştü
Erdoğan ile Putin 'IKBY referandumu'nu görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesinde, IKBY'nin referandum teşebbüsüne değinerek, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum teşebbüsüne değinerek, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladı.

Erdoğan ve Putin, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm konuları 28 Eylül Perşembe günü Ankara'da bir araya gelerek, geniş biçimde ele alma konusunda mutabık kaldı.



İlgili Konular Erdoğan putin Türkiye rusya
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