AB'den Merkel'e tebrik!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i "tarihi" seçim zaferinden dolayı kutlayarak, Avrupa'nın güçlü bir Alman hükümetine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi.
AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında, Juncker'in, bu sabah Merkel'i arayarak "tarihi" zaferinden dolayı tebrik ettiğini bildirdi.
Schinas, Juncker'in mesajında, "Önemli küresel sınamalar karşısında Avrupa, kıtamızın geleceğini şekillendirebilecek güçlü bir Alman hükümetine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandığını belirtti.
Juncker'in ayrıca, "Koalisyon görüşmelerinin buna katkı yapacağını" dile getirdiğini aktaran Schinas, "Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin seçimlerden üçüncü çıkması"na ilişkin soru üzerine, Juncker'in sık sık "Halkın ciddi endişelerine cevap verecek yeterli politikalara olan ihtiyaca" vurgu yaptığını anımsattı.
Almanya'da dün yapılan genel seçimi, Başbakan Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ve Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi önde tamamlamıştı.
Seçimde, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri toplam yüzde 33 oy alarak sandıktan birinci çıkarken, hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 20,5’te kalmıştı.
Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 12,6 oy alarak ilk kez Federal Meclise girmişti. AfD oyunu artırırken, CDU ve SDP toplam yüzde 14'e varan kayıp yaşamıştı.
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AB Komisyonu Başkanı Juncker, Merkel'i "tarihi" seçim zaferinden dolayı kutlayarak, Avrupa'nın güçlü bir Alman hükümetine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi.
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