Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:00, 25 Eylül 2017 Pazartesi
Ortadoğu
15:52, 25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Suriyeli 100 kişilik grup Bab'a döndü
Suriyeli 100 kişilik grup Bab'a döndü

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Kilis'e sığınan bazı Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere yerleşiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki iç savaştan kaçan ve Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.

Ülkelerine dönmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100 Suriyeli, Öncüpınar Konaklama Tesisleri'nde işlemlerin ardından minibüs ve otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Abdullah Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin yaşadıkları bölgeleri işgal etmesi sonucu 4 yıl önce Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Muhammed, yaşadığı yeri terk etmesinin ardından birçok yakınıyla irtibatının da koptuğunu ifade ederek, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası köylerinin terörden temizlendiğini bu nedenle tekrar dönüş yapmaya karar verdiğini söyledi.

Ülkesine döndüğü zaman evleneceğini ve hayatının geri kalanını orada geçirmek istediğini anlatan Muhammed, Suriye'de sağlanan huzur ve güven ortamından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

 



İlgili Konular Suriye göçmen Suriye DEAŞ
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
IKBY ve Kürt yetkililerin banka hesapları takibe alınacak
IKBY ve Kürt yetkililerin banka hesapları takibe alınacak

Irak'taki merkezi hükümetin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve bazı Kürt yetkililerin petrol gelirlerinin incelenmesi yönünde talimat verdiği bildirildi
Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında çatışma 1 ölü
Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında çatışma, 1 ölü

Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında "çatışma çıktığı" iddiası sonrasında bir peşmergenin öldüğü bildirildi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi BAE'de
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi BAE'de

Sisi, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile "ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri" görüştü
Suriyeli 100 kişilik grup Bab'a döndü
Suriyeli 100 kişilik grup Bab'a döndü

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Kilis'e sığınan bazı Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere yerleşiyor
AB'den Merkel'e tebrik
AB'den Merkel'e tebrik!

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Merkel'i "tarihi" seçim zaferinden dolayı kutlayarak, Avrupa'nın güçlü bir Alman hükümetine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi.
İsrail hükümeti Filistinli aileyi sürmeyi planlıyor
İsrail hükümeti Filistinli aileyi sürmeyi planlıyor

İsrail hükümeti, onlarca Filistinli bedevi aileyi önümüzdeki yıl yaşadıkları bölgeden sürerek yerine Yahudi işgal birimi inşa etmeyi planlıyor
Irak'tan Kerkük'e askeri güç gönderme kararı
Irak'tan Kerkük'e askeri güç gönderme kararı

Irak parlamentosu Kerkük'e askeri güç gönderme kararı aldı
Irak Meclisi Kerkük petrollerinin devredilmesini istedi
Irak Meclisi, Kerkük petrollerinin devredilmesini istedi

Irak meclisi, Kerkük petrollerinin merkezi yönetime teslim edilmesi ve referandumda oy kullanan memurların görevden uzaklaştırılması kararı aldı.
Arakan bir aydır yanıyor
Arakan bir aydır yanıyor

Myanmar ordusunun 25 Ağustos'ta sivillere yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle 430 bini aşkın Arakanlı Müslüman Bangladeş'e geçti.
Irak Meclis Başkanı'ndan hükümete 'referandum' çağrısı
Irak Meclis Başkanı'ndan hükümete 'referandum' çağrısı

Irak Meclis Başkanı Cuburi ,"IKBY'nin referandum kararı yasal değildir. Hükümeti ülkenin birliğini korumak için gereken önlemleri almaya çağırıyoruz." dedi.
Yunanistan Aşırı Açık Prosedürü'nden çıktı
Yunanistan, Aşırı Açık Prosedürü'nden çıktı

AB, Yunanistan'a aşırı bütçe açığı nedeniyle uyguladığı "Aşırı Açık Prosedürü"ne son verdi
Özbekistan-Tataristan İş Forumu başladı
Özbekistan-Tataristan İş Forumu başladı

Taşkent'te düzenlenen Özbekistan-Tataristan İş Forumuna, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da katıldı
IKBY Başbakanı Barzani Asla Türkiye'ye tehdit yok
IKBY Başbakanı Barzani: Asla Türkiye'ye tehdit yok!

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, anayasaya aykırı kabul edilen referandumun asla Türkiye'ye bir tehdit niteliğinde olmadığını iddia etti
Rusya ve Pakistan'dan ortak askeri tatbikat
Rusya ve Pakistan'dan ortak askeri tatbikat

Rusya'da yapılan "DRUJBA 2017" askeri tatbikatına toplam 200 asker katılıyor
Filipinler'de Ebu Seyyaf'ın bombalı saldırı planı önlendi
Filipinler'de Ebu Seyyaf'ın bombalı saldırı planı önlendi

Filipinler'de güvenlik güçleri, Mindanao'da bombalı saldırı hazırlığı içinde olduğundan şüphelenilen 3 kişiyi yakaladı.
İran sınır kapılarını IKBY'ye kapattı
İran, sınır kapılarını IKBY'ye kapattı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan, sınır kapılarını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne kapattığı duyuruldu

Haberler

ABD destekli PYD/PKK, Deyrizor operasyonunu başlattı
ABD destekli PYD PKK Deyrizor operasyonunu başlattı

Deyrizor'daki DEAŞ kuşatması kırıldı
Deyrizor'daki DEAŞ kuşatması kırıldı

Rus fırkateyni Suriye'de DEAŞ hedeflerini vurdu
Rus fırkateyni Suriye'de DEAŞ hedeflerini vurdu

Rakka'da 24 saatte 78 sivil öldürüldü
Rakka'da 24 saatte 78 sivil öldürüldü

Rusya'dan Suriye'ye hava operasyonu: 200 ölü
Rusya'dan Suriye'ye hava operasyonu 200 ölü

Suriye'de muhaliflerin üssüne intihar saldırısı, 25 ölü
Suriye'de muhaliflerin üssüne intihar saldırısı 25 ölü

DEAŞ baraja saldırdı
DEAŞ baraja saldırdı

Rakka için 'PYD tehdidi' uyarısı
Rakka için 'PYD tehdidi' uyarısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 