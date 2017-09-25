15:58, 25 Eylül 2017 Pazartesi

Kızılay ve çevresinde eylem yasağı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Valiliğince, toplum güvenliği açısından Atatürk ve İsmet İnönü Bulvarları ile Milli Müdafa, Ziya Gökalp, Tuna ve Mithatpaşa Caddelerinin kesiştiği noktalar arasında kalan bölgede, toplantı, basın açıklaması ve eylem yapılması yasaklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca "basın açıklaması" adı altında kitlesel katılımlarla, yaya ve araç trafiği akışı engellenecek şekilde, ses ve gürültü kirliliği ile kamu düzenini bozan birtakım kanuna aykırı eylem ve etkinliklerin düzenlendiği belirtildi.

Bu durumun bölge esnafı ile vatandaşlar arasında korku ve panik ortamı oluşturduğu kaydedilen açıklamada, halkın yoğun bir şekilde kullandığı bu alanlarda istenmeyen olayların yaşandığına, bu durumların toplumsal güvenliği tehlikeye düşürdüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, terör örgütlerinin (DEAŞ-PKK/KCK) bu toplantılara yönelik eylem yapacağı istihbaratı da değerlendirildiğinde, Atatürk ve İsmet İnönü Bulvarları ile Milli Müdafa, Ziya Gökalp, Tuna ve Mithatpaşa Caddelerinin kesiştiği noktalar arasında kalan bölgede, yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş söylenerek, sloganlar atılarak toplantı, basın açıklaması ve eylem yapılması yasaklandığı bildirildi.

Belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında, fiilleriyle ilgili kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde yasal işlem yapılacağı kaydedildi.