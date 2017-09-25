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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi BAE'de
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi BAE'de

Sisi, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile "ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri" görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Resmi bir ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin başkent Abu Dabi'de Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldiği bildirildi.

Al Nahyan'la ilgili haberlerin yer aldığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konuları ele aldığı" belirtildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin başladığı tarih olan 5 Haziran'dan bu yana, ilk defa BAE'ye gelen Sisi'nin Abu Dabi ziyaretinin 2 gün süreceği kaydedildi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimleri 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuş ve ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuştu. Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.



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