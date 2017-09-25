16:10, 25 Eylül 2017 Pazartesi

Meteoroloji'den Edirne için kuvvetli yağış uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Edirne'de bugün akşam saatlerinden sonra başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması ve metrekareye 21 ila 50 kg yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

"BU HAFTA YAĞIŞ DAHA ŞİDDETLİ"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen Twitter hesabından sağanak yağış uyarısında bulundu. Şen yaptığı açıklamada, "Yarın akşamdan itibaren Marmara'da yağmur var. Bu hafta yağış daha şiddetli" dedi.