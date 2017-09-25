16:15, 25 Eylül 2017 Pazartesi

Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında çatışma, 1 ölü





Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında "çatışma çıktığı" iddiası sonrasında bir peşmergenin öldüğü bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde, Haşdi Şabi güçlerinin ateş açması sonucu 1 Peşmerge'nin hayatını kaybettiği iddia edildi. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Tuzhurmatu Asayiş Sorumlusu Muhammed Faik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzhurmatu'dan Diyala'nın Hanekin ilçesine gitmekte olan 8 kişilik Peşmerge grubuna Haşdi Şabi tarafından ateş açıldığını belirtti. Peşmergelerin yol kenarında mola verirken Haşdi Şabi'nin saldırısına maruz kaldığını iddia eden Faik, olayda 1 Peşmerge'nin hayatını kaybettiğini, 2'sinin de yaralandığını söyledi. Faik, Peşmerge'ye ateş açan grubun Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Asaib Ehlilhak örgütüne mensup olduğunu ileri sürdü. Öte yandan Haşdi Şabi Kuzey Cephesi Sözcüsü Ali Hüseyni ise Tuzhurmatu'da Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında çatışma çıktığı yönündeki iddiaları yalanlayarak saldırının kaynağının bilinemediğini belirtti.

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