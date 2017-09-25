16:31, 25 Eylül 2017 Pazartesi

SSM'den insansız araç yarışması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması'nın (ROBOİK) özellikle teknoloji konusunda gençleri motive etmek amacı taşıdığını belirterek, "ROBOİK'in yeni başarı hikayelerinin ortaya çıkmasını sağlayacağına inancım tamdır. Böylece sektöre yön verenlerin dinamizmi artacak." dedi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen söz konusu yarışmaya ilişkin tanıtım toplantısı, SSM salonunda yapıldı.

ROBOİK ile ilgili tanıtım videosunun gösterilmesinin ardından konuşan Demir, çok detaylı ve kapsamlı yürütülen çalışmaların sonucunda bir yarışma düzenlendiğini ve benzeri yarışmaların da olacağını söyledi.

Demir, yarışmanın özellikle teknoloji konusunda gençleri motive etmek amacı taşıdığını belirterek, "ROBOİK'in yeni başarı hikayelerinin ortaya çıkmasını sağlayacağına inancım tamdır. Böylece sektöre yön verenlerin dinamizmi artacak. Fikirler havada uçuştukça, yeni teknolojiler sergilendikçe katılanların hevesi artacak. Katılım sayısı arttıkça ortaya çıkan fikirler çoğalacak." ifadesini kullandı.

Yarışmanın bu yıl tasarım konseptiyle başladığının altını çizen Demir, yarışmanın her yıl farklı maddi katkılar sağlanarak devam ettirileceğini bildirdi.

Demir, insansız otonom sistemlerinde son yıllarda çok çeşitli fikirlerin oluştuğuna dikkati çekerek, trafik kazalarının çok olduğu Türkiye'de bu konuda hızla çalışmaların yapılması gerektiğini anlattı.

Yarışmanın takvim ve şartlarından bağımsız olarak tüm yaştan yarışmacıları fikirlerini paylaşmaya davet eden Demir, "Çeşitli fikirleri ürün haline getirme yönünde çalışmada bulunmuş arkadaşların da bizimle temas kurmasının, ürünlerini veya fikirlerini paylaşmasının hiçbir sakıncası yok." diye konuştu.