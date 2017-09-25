16:48, 25 Eylül 2017 Pazartesi

IKBY kanalları TÜRKSAT'tan çıkarılıyor





RTÜK, IKBY'den aldığı lisansla yayınlarını gerçekleştiren "K24 TV", "WAAR TV" ve "Rudaw TV" kanallarının TÜRKSAT'tan çıkarılmasıyla ilgili işlemleri başlattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi RTÜK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı sonrası, Kuzey Irak merkezli yayın kuruluşu Rudaw'ın, K24, Waar TV kanallarının Türksat'tan çıkarılması yönünde karar verdi.

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