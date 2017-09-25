IKBY kanalları TÜRKSAT'tan çıkarılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
RTÜK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı sonrası, Kuzey Irak merkezli yayın kuruluşu Rudaw'ın, K24, Waar TV kanallarının Türksat'tan çıkarılması yönünde karar verdi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, hususi tescilli taşıtların kış lastiği takma zorunluğu olmadığını hatırlatıldı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerine takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri ve zırhlı araçlar bölgeye ulaştı
Doğubayazıt ilçesinde, PKK'lıların, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen yabancı uyrukluları taşıyan minibüse ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 55 yaşında hayata gözlerini yumdu
Suriye sınırındaki birlikler için gönderilen konteyner yüklü araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine vardı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin tartışmalı referandumuna ilişkin, Irak merkezi yönetimi ile Türkiye ve İran'ın bir araya gelerek soruna ortak çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.
TSK tarafından Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat sürüyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına kulak tıkayan Barzani’nin bağımsızlığa giden ilk adım olarak gördüğü sözde referandum, bölge için çok karanlık bir dönemin habercisidir. Barzani, çocukluk hayalinin nasıl kabusa dönüşeceğini yaşayarak görecektir." dedi
Bolu'nun Göynük ilçesinde askerlik görevini yapan bir er sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
RTÜK, IKBY'den aldığı lisansla yayınlarını gerçekleştiren "K24 TV", "WAAR TV" ve "Rudaw TV" kanallarının TÜRKSAT'tan çıkarılmasıyla ilgili işlemleri başlattı
Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması'nın özellikle teknoloji konusunda gençleri motive etmek amacı taşıdığını söyledi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Ankara Valiliğince, toplum güvenliği açısından Atatürk ve İsmet İnönü Bulvarları ile Milli Müdafa, Ziya Gökalp, Tuna ve Mithatpaşa Caddelerinin kesiştiği noktalar arasında kalan bölgede, toplantı, basın açıklaması ve eylem yapılması yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesinde, IKBY'nin referandum teşebbüsüne değinerek, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladı
Şirinevler metro istasyonunda yangın çıktı. Büfede çıkan yangın daha sonra söndürüldü.