Hamas yöneticileri Gazze'deki gruplarla bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hamas, Filistin'de siyasi uzlaşıyı sağlama kapsamındaki son gelişmeleri ele almak üzere Gazze'deki grupların liderleriyle geniş çaplı bir toplantı düzenledi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve hareketin Gazze sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın katıldığı toplantı Gazze'deki bir otelde basına kapalı gerçekleştirildi.
Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hamas, genişletilmiş Filistin buluşmasına, uzlaşı konusunda Kahire'de gerçekleşen görüşmelerin ayrıntılarını aktarmak amacıyla halkın oluşumlarını ve parlamento üyelerini davet etti." dedi.
Hareketin halkın istediği gibi Filistin'in birliğine ve uzlaşıya önem verdiğine dikkati çeken Berhum, "Hamas'ın uzlaşı konusunda ilerleme kaydedilmesine yönelik olumlu ve sorumlu tutumu daha iyi bir düzeye getirilecek." ifadelerini kullandı.
İDARİ KOMİTE'NİN FESHİ
Hamas, 17 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'de geçen mart ayında hükümet işlerinin yürütülmesi için kurulan İdari Komite'nin feshedildiğini duyurmuş, Filistin hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.
Filistin Uzlaşı Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud da bugün yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın İdari Komite'yi feshetme kararının ardından Rami el-Hamdallah başkanlığındaki Filistin hükümetinin bölgedeki görev ve sorumlulukları devralmak üzere gelecek hafta pazartesi günü Gazze Şeridi'ne geçeceğini kaydetmişti.
FİLİSTİN'DEKİ SİYASİ BÖLÜNMÜŞLÜK
Filistin'de 2006 yılında seçimleri kazanmasının ardından Hamas ile Fetih Hareketi arasında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmalardan sonra Hamas 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti.
Hamas ve Fetih Hareketi, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması ve seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamış, uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.
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