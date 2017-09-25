18:44, 25 Eylül 2017 Pazartesi

Putin ve Ruhani arasında 'nükleer' görüşme





Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani, telefonda Suriye ve İran’ın nükleer programını görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, telefonda Suriye ve İran’ın nükleer programını görüştüğü bildirildi. Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Suriye'deki durumu değerlendiren Putin ve Ruhani'nin, 14-15 Eylül'de gerçekleştirilen Suriye konulu 6. Astana toplantısından çıkan sonuçların başarılı olduğu konusunda hemfikir oldukları kaydedildi. Putin ve Ruhani, görüşmede, İran’ın nükleer programı çerçevesinde yaşanan gelişmeleri, Rusya, İran ve Azerbaycan arasındaki iş birliğine yönelik konuları da ele aldı.

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