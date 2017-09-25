18:49, 25 Eylül 2017 Pazartesi

Kerkük'te araçlara trafiğe çıkma yasağı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen ve Arapların boykot ettiği anayasaya aykırı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı tartışmalı referandumun bitmesine çok az bir zaman kala araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, yaptığı açıklamada, kent merkezinde araçla trafiğe çıkılmasının yasaklandığını ifade etti.

Kamil, bu yasağın yayaları kapsamadığını belirterek, isteyen kent sakinlerinin sokağa çıkabileceğini söyledi.

Böylesi bir kararın neden alındığına da değinen Kamil, tartışmalı referandumun bitmesinden sonra olası bir provokasyonun önüne geçilmesi için araçların trafiğe çıkmasının saat 16.00'dan sonra yasaklandığını ve yarın sabah saatlerine kadar bunun geçerli olduğunu kaydetti.