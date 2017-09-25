BM'den Arakan için kritik uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "(Arakanlı Müslümanlar) Durumları vehametini koruyor, eğer yardımlar hızlı bir şekilde arttırılmazsa, krizin çok daha kötüye gitme riski var." dedi.
Bangladeş basınındaki haberlere göre, Grandi, Arakan'da ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplara gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında Arakanlı Müslümanların durumuna yönelik değerlendirmede bulundu.
Grandi, Arakanlı Müslümanlarla ilgili "Durumları vehametini koruyor, eğer yardımlar hızlı şekilde arttırılmazsa krizin çok daha kötüye gitme riski var." diye konuştu.
Filippo Grandi, tüm çabalara rağmen çok fazla sayıdaki Arakanlı Müslümanın canlarını kurtarmak için ani şekilde Bangladeş'e akın etmesinin krize müdahale kapasitesini yetersiz kıldığını vurguladı.
Ziyaret ettiği kamplarda "akıl almaz dehşete" maruz kalan Arakanlı Müslümanlarla konuştuğuna işaret eden Grandi, "Köylerinin yakıldığına, aile üyelerinin katledildiğine, kadın ve çocuklara merhametsizce davranıldığına şahit olmuşlar." ifadesini kullandı.
Grande, Bangladeş'e sığınan çok sayıda Arakanlı Müslümanın evlerine dönmek istediklerini ancak bunun için Myanmar'da şiddet olaylarının bitmesi ve haklarının iade edilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Bangladeş hükümeti ve halkına da kapılarını Arakanlı Müslümanlara açık tuttukları için teşekkür eden Grandi, "Krizin çözümü Myanmar'dadır ancak şu an için asıl odak noktamız ihtiyaç sahiplerine yapılan desteği olabildiğince artırmaktır." dedi.
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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin, "Durumları vehametini koruyor, eğer yardımlar hızlı bir şekilde arttırılmazsa krizin çok daha kötüye gitme riski var." dedi
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