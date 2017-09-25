19:28, 25 Eylül 2017 Pazartesi

Kuzey Irak'taki tartışmalı referandumda sandıklar kapandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) anayasaya aykırı tartışmalı referandumunda oy kullanma süresinin dolduğu ve sandıkların kapandığı belirtildi.

Irak Federal Mahkemesi'nin anayasaya aykırı bularak durdurma kararı verdiği referandum süresi bir saat uzatıldıktan sonra yerel saatle 19:00'da bitti.

TÜRKMEN VE ARAPLARIN YAŞADIĞI BÖLGELERDE KATILIM AZ OLDU

Tartışmalı referandumun tek taraflı olmasından ötürü Kürtlerin yüksek bir katılım gösterdiği gözlemlenirken, Türkmen ve Arapların çoğunlukta yaşadığı bölgelerde ise katılımın az olduğu tespit edildi.

Öte yandan, "Referanduma Şimdi Hayır Hareketi" ise yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların referanduma katılımının yüzde 43 civarında olduğunu iddia etti. Harekete mensup gözlemcilerin ise sandık başında görev yapmalarına izin verilmediği duyuruldu.

Türkmen ve Arapların boykot ettiği referandum için Erbil, Süleymaniye ve Duhok illerinin yanı sıra statüsü tartışmalı Kerkük vilayeti, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi, Diyala'nın Hanekin ilçesi ile Celavla ve Karatepe kasabalarında sandıklar konuldu.

Oy verme işlemi, kısa bir süre önce DEAŞ'ın elinden alınan Musul vilayetinin Sincar, Mahmur, Telkeyf, Hamdaniye, Şeyhan ilçeleri ile Zummar, Rabia, Nemrud ve Bartilla kasabalarında da yapıldı.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, daha önce yapılmasına karar verilen ancak güvenlik sorunlarından dolayı Diyala vilayetinin Mendeli ve Sadiye kasabalarında sandıkların konulmadığını, oradaki vatandaşların Hanekin ilçesinde oylarını kullandığı aktarıldı.

Beraberinde birçok tartışma getiren referandumun resmi olmayan sonucunun, sandıklar açıldıktan ve oy sayımlarının yapılmasından birkaç saat sonra bir basın toplantısıyla açıklanacağı belirtiliyor.