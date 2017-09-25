19:46, 25 Eylül 2017 Pazartesi

Ağrı'da PKK'lılar minibüsü taradı: 3 ölü, 2 yaralı



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Doğubayazıt ilçesinde, PKK'lıların, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen yabancı uyrukluları taşıyan minibüse ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK mensupları tarafından minibüse ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen yabancı uyrukluları taşıyan minibüse terör örgütü PKK mensuplarınca Güngören köyü Yukarıdemirkapı mevkisinde uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre, araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Minibüs şoförü ile araçtaki diğer kişiler ise saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik güçleri, kaçan teröristler ile minibüstekilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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