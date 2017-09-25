Arakan Platformu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, Arakan'daki katliamlara ilişkin, "Toplu halde boğazı kesilen binlerce Müslüman'dan, evleri ateşe verilerek diri diri yakılan ailelerden, dövülerek katledilen çocuklardan, kolları ve bacakları kesilerek nehre atılan kocalardan, tecavüz edilen binlerce Müslüman kadından bahsediyoruz." ifadesini kullandı.
Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, Arakan'daki sorunun 1780'lere kadar uzandığını belirterek, 1942 ve 1978 yıllarında yüzbinlerce Arakanlı'nın yine fanatik Budistler tarafından katledildiğini bildirdi.
Bugüne kadar artarak devam eden baskı ve şiddet neticesinde milyonlarca Arakanlı'nın yaşamını yitirdiğini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldığını ifade eden Balcı, Birleşmiş Milletlerin (BM) tespitine göre Arakanlı Müslümanların kaldıkları kampların dünyanın en kötü kampları olduğunu belirtti.
Arakan'da yaşananların, BM yetkilileri tarafından "soykırım" olarak nitelendirildiğine dikkati çeken Balcı, şunları kaydetti:
"Arakanlı Müslümanların hayatta kalabilmesi, maruz kaldıkları şiddet ve baskıların tekrar yaşanmaması ve ülkelerine geri dönebilmeleri için kısa, orta ve uzun vade perspektifli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Arakan dediğimizde; toplu halde boğazı kesilen binlerce Müslüman’dan, evleri ateşe verilerek diri diri evlerinde yakılan ailelerden, kurşunlanarak gerçekleşen toplu infazlardan, taşlanarak ve sopalarla dövülerek katledilen çocuklardan, kolları ve bacakları kesilerek nehre atılan kocalardan, tecavüz edilen binlerce Müslüman kadından bahsediyoruz."
Balcı, yaşanan zulüm ve vahşet nedeniyle Arakan’da yaşayan Müslümanların sayısının çok azaldığını belirterek, "Arakan'daki katliamlar yıllardır dur durak bilmemiştir. Myanmar'da yaşanan şiddeti açıklayacak kelime yok." ifadesini kullandı.
Yusuf Balcı, Arakan Platformu'nun, inanç farklılıkları nedeniyle zulüm gören, vatandaşlık hakları ellerinden alınan, sağlık ve eğitim hizmetlerinden mahrum bırakılan Arakan halkının yanında yer almak ve yaşadıkları zulmü dünya kamuoyuna aktarmak amacıyla kurulduğunu kaydetti.
Arakan Platformu, Arakanlı Müslümanların sorunlarını dünyaya duyurmak için 15 Eylül 2017 tarihinde, sivil toplum kuruluşu gönüllüsü, bilim ve fikir adamı 50 kişinin bir araya gelmesiyle Ankara'da kuruldu.
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Arakan Platformu Başkanı Prof. Dr. Balcı, Arakan'daki katliamlarla ilgili, "Toplu halde boğazı kesilen binlerce Müslüman'dan, diri diri yakılan ailelerden, dövülerek katledilen çocuklardan, kolları ve bacakları kesilerek nehre atılan insanlar, tecavüz edilen binlerce Müslüman kadından bahsediyoruz" dedi.
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