Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:10, 25 Eylül 2017 Pazartesi
Asya
19:53, 25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Paylaş
'Myanmar'da yaşanan şiddeti açıklayacak kelime yok'
'Myanmar'da yaşanan şiddeti açıklayacak kelime yok'

Arakan Platformu Başkanı Prof. Dr. Balcı, Arakan'daki katliamlarla ilgili, "Toplu halde boğazı kesilen binlerce Müslüman'dan, diri diri yakılan ailelerden, dövülerek katledilen çocuklardan, kolları ve bacakları kesilerek nehre atılan insanlar, tecavüz edilen binlerce Müslüman kadından bahsediyoruz" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Arakan Platformu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, Arakan'daki katliamlara ilişkin, "Toplu halde boğazı kesilen binlerce Müslüman'dan, evleri ateşe verilerek diri diri yakılan ailelerden, dövülerek katledilen çocuklardan, kolları ve bacakları kesilerek nehre atılan kocalardan, tecavüz edilen binlerce Müslüman kadından bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, Arakan'daki sorunun 1780'lere kadar uzandığını belirterek, 1942 ve 1978 yıllarında yüzbinlerce Arakanlı'nın yine fanatik Budistler tarafından katledildiğini bildirdi.

Bugüne kadar artarak devam eden baskı ve şiddet neticesinde milyonlarca Arakanlı'nın yaşamını yitirdiğini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldığını ifade eden Balcı, Birleşmiş Milletlerin (BM) tespitine göre Arakanlı Müslümanların kaldıkları kampların dünyanın en kötü kampları olduğunu belirtti.

"Myanmar'da yaşanan şiddeti açıklayacak kelime yok"

Arakan'da yaşananların, BM yetkilileri tarafından "soykırım" olarak nitelendirildiğine dikkati çeken Balcı, şunları kaydetti:

"Arakanlı Müslümanların hayatta kalabilmesi, maruz kaldıkları şiddet ve baskıların tekrar yaşanmaması ve ülkelerine geri dönebilmeleri için kısa, orta ve uzun vade perspektifli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Arakan dediğimizde; toplu halde boğazı kesilen binlerce Müslüman’dan, evleri ateşe verilerek diri diri evlerinde yakılan ailelerden, kurşunlanarak gerçekleşen toplu infazlardan, taşlanarak ve sopalarla dövülerek katledilen çocuklardan, kolları ve bacakları kesilerek nehre atılan kocalardan, tecavüz edilen binlerce Müslüman kadından bahsediyoruz."

Balcı, yaşanan zulüm ve vahşet nedeniyle Arakan’da yaşayan Müslümanların sayısının çok azaldığını belirterek, "Arakan'daki katliamlar yıllardır dur durak bilmemiştir. Myanmar'da yaşanan şiddeti açıklayacak kelime yok." ifadesini kullandı.

Yusuf Balcı, Arakan Platformu'nun, inanç farklılıkları nedeniyle zulüm gören, vatandaşlık hakları ellerinden alınan, sağlık ve eğitim hizmetlerinden mahrum bırakılan Arakan halkının yanında yer almak ve yaşadıkları zulmü dünya kamuoyuna aktarmak amacıyla kurulduğunu kaydetti.

Arakan Platformu, Arakanlı Müslümanların sorunlarını dünyaya duyurmak için 15 Eylül 2017 tarihinde, sivil toplum kuruluşu gönüllüsü, bilim ve fikir adamı 50 kişinin bir araya gelmesiyle Ankara'da kuruldu.



İlgili Konular arakan myanmar
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Vatikan'da muhaliflerden Papa'ya 'sapkınlık' suçlaması
Vatikan'da muhaliflerden Papa'ya 'sapkınlık' suçlaması

Vatikan'da 62 muhalif Katolik, Papa Franciscus'u 'sapkın' düşünceleri yaymakla suçladı. Vatikan, Papa'nın suçlandığı mektubun yayımlandığı siteye erişim engeli getirdi
Myanmar'da yaşanan şiddeti açıklayacak kelime yok'
'Myanmar'da yaşanan şiddeti açıklayacak kelime yok'

Arakan Platformu Başkanı Prof. Dr. Balcı, Arakan'daki katliamlarla ilgili, "Toplu halde boğazı kesilen binlerce Müslüman'dan, diri diri yakılan ailelerden, dövülerek katledilen çocuklardan, kolları ve bacakları kesilerek nehre atılan insanlar, tecavüz edilen binlerce Müslüman kadından bahsediyoruz" dedi.
İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır olmayacak'
'İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır olmayacak'

İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Varadkar, Birleşik Krallık Başbakanı May'in, Brexit (Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması) sonrasında İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır olmayacağını açıklamasının 'önemli' olduğunu söyledi.
Kuzey Irak'taki tartışmalı referandumda sandıklar kapandı
Kuzey Irak'taki tartışmalı referandumda sandıklar kapandı

IKBY'nin anayasaya aykırı yaptığı tartışmalı referandumda oy kullanması süresi doldu
Kuzey Kore'den ABD'ye 'Uçaklarınızı vururuz' tehdidi
Kuzey Kore'den ABD'ye 'Uçaklarınızı vururuz' tehdidi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri, "Hava sahamızda olsun ya da olmasın, ülkemizin yakınlarındaki Amerikan bombardıman uçaklarını vururuz" diye ABD'yi tehdit etti
BM'den Arakan için kritik uyarı
BM'den Arakan için kritik uyarı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin, "Durumları vehametini koruyor, eğer yardımlar hızlı bir şekilde arttırılmazsa krizin çok daha kötüye gitme riski var." dedi
Kerkük'te araçlara trafiğe çıkma yasağı
Kerkük'te araçlara trafiğe çıkma yasağı

Kerkük'te, anayasaya aykırı olarak yapılan tartışmalı referandumdan dolayı herhangi bir provokasyonun çıkmaması için araçların trafiğe çıkması yasaklandı
Putin ve Ruhani arasında 'nükleer' görüşme
Putin ve Ruhani arasında 'nükleer' görüşme

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani, telefonda Suriye ve İran’ın nükleer programını görüştü
ABD'nin IKBY için görünen yüzü Galbraith
ABD'nin IKBY için görünen yüzü: Galbraith

ABD'nin sözde karşı çıktığı IKBY bağımsızlık referandumu için Erbil'de bulunan 80'lerden bu yana Kürtlerle yakınen ilgilenen Galbraith, "ABD'nin karşı çıktığını ancak ilerleyen günlerde ortaya çıkacak yeni durumu onaylayacağını" söyledi
Merkel'den koalisyon açıklaması
Merkel'den koalisyon açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel genel seçimlerden sonra hükümet kurma çalışmaları kapsamında Hür Demokrat Parti (FDP), Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile görüşme yolları arayacağını söyledi.
Kerkük'te gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kerkük'te gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kerkük Valiliği kentte gece sokağa çıkma yasağı ilan etti
Rusya'dan ABD'ye quot Suriye'de ikiyüzlü politika quot suçlaması
Rusya'dan ABD'ye "Suriye'de ikiyüzlü politika" suçlaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, "Rus komutanın Suriye'deki ölümü, ABD’nin ikiyüzlü politikaları nedeniyle kanla ödenen bir bedel” dedi
Hamas yöneticileri Gazze'deki gruplarla bir araya geldi
Hamas yöneticileri Gazze'deki gruplarla bir araya geldi

Hamas Sözcüsü Berhum, "Hamas'ın uzlaşı konusunda ilerleme kaydedilmesine yönelik olumlu ve sorumlu tutumu daha iyi bir düzeye getirilecek" dedi
IKBY ve Kürt yetkililerin banka hesapları takibe alınacak
IKBY ve Kürt yetkililerin banka hesapları takibe alınacak

Irak'taki merkezi hükümetin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve bazı Kürt yetkililerin petrol gelirlerinin incelenmesi yönünde talimat verdiği bildirildi
Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında çatışma 1 ölü
Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında çatışma, 1 ölü

Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında "çatışma çıktığı" iddiası sonrasında bir peşmergenin öldüğü bildirildi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi BAE'de
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi BAE'de

Sisi, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile "ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri" görüştü

Haberler

BM'den Arakan için kritik uyarı
BM'den Arakan için kritik uyarı

Arakan bir aydır yanıyor
Arakan bir aydır yanıyor

Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor
Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor

Arakan'daki zulüm en çok kadınları ve çocukları vuruyor
Arakan'daki zulüm en çok kadınları ve çocukları vuruyor

Arakan'da Müslüman köyleri kundaklanmaya devam ediyor
Arakan'da Müslüman köyleri kundaklanmaya devam ediyor

Myanmar hükümeti soykırımdan suçlu bulundu
Myanmar hükümeti soykırımdan suçlu bulundu

Budistler, Arakanlı Müslümanlara yardım götüren gemiye saldırdı
Budistler Arakanlı Müslümanlara yardım götüren gemiye saldırdı

Tayland'da İslam karşıtı Budist rahibe gözaltı
Tayland'da İslam karşıtı Budist rahibe gözaltı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 