Erbil'de İsrail bayraklı kutlamalar başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde, anayasaya aykırı olarak yapılan tartışmalı referandum sonuçları henüz açıklanmadan İsrail bayraklarıyla kutlamalar başladı.
Erbil kentinde binlerce vatandaş, referandumun düzenlenmesi ve resmi olmayan sonuçlara göre yüksek bir katılımın olmasından dolayı caddelere çıktı.
Kentin tarihi kalesi ve trafiğe kapalı caddelerinde bir araya gelen vatandaşların ellerine IKBY bayrağı ve Mesut Barzani posterleri taşıdıkları görülüyor. Aynı zamanda bazı kent sakinleri ise havai fişek kullanıyor. Yöresel elbiseler içerisindeki vatandaşlar kale önünde halay çekip, eğleniyor. Kentin başka semtlerinde ise araçlarıyla caddelere çıkan vatandaşlar konvoylar halinde dolaşıyor.
Tartışmalı referanduma sadece İsrail'in destek vermesinden ötürü bazı kişilerin İsrail bayrakları da taşıdığı görülüyor.
IKBY'nin Erbil kentinde referandum sonuçları açıklanmadan önce İsrail bayrakları eşliğinde kutlamalar yapılmaya başlandı
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