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Güncelleme: 01:52, 26 Eylül 2017 Salı

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Beyaz Saray'dan 'Erbil'deki referandum' açıklaması
Beyaz Saray'dan 'Erbil'deki referandum' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "DEAŞ'ı ortadan kaldırmak ve İran'ı püskürtmek için birleşik bir Irak olmasını ümit ediyoruz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) düzenlediği tartışmalı referanduma ilişkin, "Irak'ın toprak bütünlüğünün önemine" vurgu yapan bir açıklama yaptı.

Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde IKBY'nin düzenlediği tartışmalı referandum ve diğer dış politika gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, ABD yönetiminin referandumla ilgili pozisyonunu, "DEAŞ'ı ortadan kaldırmak ve İran'ı püskürtmek için birleşik bir Irak olmasını ümit ediyoruz." sözleriyle ortaya koydu.

Donald Trump yönetimi, bir süredir Irak'ın toprak bütünlüğüne ve DEAŞ'la mücadelenin sekteye uğratılmamasına vurgu yaparak söz konusu referandumun iptal edilmesi gerektiğini dile getiriyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada "her iki ülkenin de referanduma karşı olduğuna" vurgu yapılmıştı.

"KUZEY KORE'YE SAVAŞ İLAN ETMEDİK"

Öte yandan Sanders, bir soru üzerine ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerginliğin artmasıyla ilgili değerlendirmesinde, "Kuzey Kore'ye savaş ilan etmedik. Dürüstçe söylemek gerekirse bunu söylemek saçma." dedi.

Uluslararası sularda bir başka ülkeye ait bir uçağı vurmanın kesinlikle doğru olmayacağını vurgulayan Sanders, Güney Kore, Japonya ve bölgedeki diğer müttefiklerini korumaya devam edeceklerini ifade etti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ABD Başkanı Trump'ın kendilerine "savaş ilan ettiğini" iddia ederek, hafta sonu Kuzey Kore sınırında uçuş yapan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarını vurmakla tehdit etmişti. 



İlgili Konular Beyaz Saray Erbil IKBY referandum
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