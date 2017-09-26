ABD'de, 'seyahat yasağı' duruşmasına erteleme

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin pazar günü aldığı yeni seyahat kısıtlamaları kararını göz önünde bulundurarak, Trump tarafından mart ayında getirilen seyahat yasağına ilişkin 10 Ekim'de görülecek ilk duruşmayı erteledi.
Yüksek Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, yeni seyahat kısıtlamalarının ardından ilgili tarafların yeniden dinlenilmesine ihtiyaç duyulduğu ancak bunun ardından ilk duruşmaya başlanabileceği belirtildi.
Mahkemenin, ilgili tarafların anlaşmazlık noktalarının halen devam edip etmediğini öğrenmek istediği ve bunun için 5 Ekim'e kadar taraflara yazılı bildirim için süre verdiği ifade edildi.
Bu kararla mahkemenin, 10 Ekim'deki ilk duruşmada dinleyeceği tarafları, Trump yönetiminin son seyahat kısıtlaması kararı ışığında bir kez daha düşünmeye davet ettiği belirtiliyor. Buna göre, Trump yönetimi ile hükümetin seyahat yasağına karşı çıkan alt mahkemeler 5 Ekim'e kadar ilk mütalaalarını Yüksek Mahkemeye sunacak.
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