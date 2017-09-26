09:25, 26 Eylül 2017 Salı

Filistin'de 3 İsrail askeri öldürüldü





Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki işgalci İsrail askerlerine düzenlenen saldırıda 3 asker öldürüldü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin ve Filistinli olduğu öne sürülen bir kişinin öldüğü bildirildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Kudüs'ün dışında Har Adar'da (Batı Şeria tarafındaki Yahudi yerleşim birimi) düzenlenen silahlı terör saldırısında 3 İsrailli öldü. Polis saldırıya karşılık vererek saldırganı etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi. Polisin açıklamasında saldırıyı düzenlediği iddia edilen kişinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basını Filistinli olduğu öne sürülen saldırganın da öldüğünü yazdı.

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