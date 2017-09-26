09:42, 26 Eylül 2017 Salı

Fiji Adaları'nda 6.4 büyüklüğünde deprem





Pasifik ülkesi Fiji Adaları'nın güney bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, 98 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkezi, Fiji'nin başkenti Suva'ya 781 ve Nadi kentine de 879 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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