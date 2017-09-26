İngiltere'de en popüler bebek adı Muhammed

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İngiltere'nin ulusal istatistik bürosu İngiltere ve Galler'de bebek isimleriyle ilgili son bilgileri yayınladı.
Bu son bilgilere göre:
"Oliver, 2016'da İngiltere ve Galler'de bebek erkeklerine verilen en popüler ilk isim olarak kaldı."
Fakat bu gerçekten doğru değil. Aslında bugüne kadarki en yaygın ismi Muhammed'dir.
Mesele şu ki Muhammad, İngilizceye özgü bir isim değil, bu nedenle, orijinal Arapça'dan birkaç harf ya da harf çevirisi var. İngiltere ve Galler'deki verilere göre ilk 10 bebek ismine bakıldığında Muhammad sekizinci sırada ve geçen yıl 3.908 erkek çocuk bu adla doğmuş gibi görünüyor.
Buna rağmen ilk 100'e baktığımızda, "Mohammed" in 31. "Mohammad" in ise 68. olduğunu ortaya koyuyor. Bunlar eklenince karşımıza çıkan sayı: toplam 7.084. Bu rakam 6.623 olan Oliver'ı geçiyor. İlave olarak bu ismin çok daha fazla imla varyasyonu var - Bunlar sadece ilk 100'de görülenler. Zikri geçen araştırma, Oliver'ın "2013'ten beri en popüler erkek ismi olduğunu " söylüyor.
Ulusal İstatistik Ofisi bu görüşe "Doğru değil " diyor;
İstatistik Ofisi bu iddia Muhammad'e aittir. 2012'de, ilk üç kolektif M (u | o) hamm (a | e) ds, daha sonra tek bir harfle yazılmış Harry'den azdı. Bundan sonra, Jack ve Oliver, Harry'yi geçti ve Muhammad'in çeşitli yazılımları topluca değerlendirildiğinde hepsini geride bıraktı.
Elbette, Muhammad birden çok hecelemeye sahip olmakla yalnız değildir. Eric / Erik, Hanna / Hannah, Sean / Shaun, vb. de var.
Aradaki fark, Muhammad'in birçok yazım metninin çok yaygın olmasıdır; bu nedenle, onları bir araya getirerek değerlendirildiğinde diğer yarışmacılara göre adın popülerliği önemli ölçüde değişiyor.
İngilizce metinlerde yedinci yüzyılda Arapça kelimelerin tam karşılığı olmadığı için en doğrusu olan Arapça kendi aslı ile Peygamberin (SAV) adını محمد olarak kullanılıyordu. İlerleyen yıllarda Muhammad, Mohammad, Muhammed, Mohammed, Mohamed, or Mohumed olarak 6 farklı versiyonda yazılmaya başlandı.
Sesli olarak, "Muhammed" muhtemelen listelenen hitaplardan en doğru olanı, ancak o zaman bile gerçek tonlamasından çok şey kaybediyor. Arapça ح'nin ( h ) İngilizce'de tam bir karşılığı bulunmuyor. ("loch" da olduğu gibi İskoç "ch" düşünün). "O" harfi ile seslendirmenin yanı sıra "a" yerine "u" ya da "e" harfi yazılmış, ancak Arapça sesli harfler ile karşılaştırıldığında aynı sesi vermediği görülüyor.
Farklı lehçelerde farklı olarak telaffuz edilen isimle, daha da karmaşık hale gelen orijinal Arapça'ya uymaktan ziyade, adın fonetik olarak büyütülmesi girişimleri istatistiklerin doğru analiz yapmasını zora sokuyor.
Sonuç olarak, İngiltere ve Galler'de ilk 10 listesinde Muhammad ismi bir numarada.
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