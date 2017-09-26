10:11, 26 Eylül 2017 Salı

Rus Lukoil'den Özbekistan atağı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Petrol ve gaz işletmeciliği ile tanınan Rus Lukoil şirketinin başkanı Vagit Alekperov Özbekistan’da daha fazla yatırımlar yapmayı planladıklarını söyledi.

Interfax ajansı konu ile ilgili Alekperov’un şu sözlerine yer verdi:

"Özbekistan'da bu yılın sonunda yaptığımız yatırımların tümü yaklaşık 6 milyar dolara ulaşacak. Buna maliyeti 1,5 milyar dolar olan Hissar projesi ve Kandym projeleri de dahil. Bu iki projeyi tamamlamak için yine ek olarak 3 milyar dolar kullanmak istiyoruz”.

Alekperov’a göre, şirketin Özbekistan'da ürettiği tüm doğal gaz dış piyasaya pazarlanıyor.



