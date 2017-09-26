Güncelleme: 10:10, 26 Eylül 2017 Salı

Netanyahu IKBY yorumunu yasakladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, dün Irak'ta yapılan Kürt bağımsızlık referandumu hakkında hükümet adına herhangi bir yorum yapılmasını yasakladı. Netanyahu'nun 13 Eylül'de referandumunu destekleyen açıklaması, Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı bir açıklamada, Netanyahu'nun Kürtler konusundaki tavrının Ankara'nın İsrail ile ilişkilerini etkileyeceğini söyledi.

Netanyahu, "İsrail Kürt halkının kendi devletini kurma yolundaki meşru çabalarını destekliyor" demişti. Referandum konusunda görüşü sorulan İsrailli bir bakan dün Reuters'e yaptığı açıklamada, "Bibi (Netanyahu) bizden konuşmamamızı istedi" dedi. Bir başka İsrailli yetkili de böyle bir emir geldiğini doğruladı ve konunun "çok hassas" olduğunu söyledi. Referanduma, İsrail ile ilişkileri son yıllarda çalkantılı sürmüş olan bölgesel güç Türkiye gibi ABD'de tepki gösterdi. Ancak İsrail'in verdiği açık destek, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni de rahatsız ediyor. İsrail 1960'lı yıllardan beri Kürtlerle perde arkasından askeri, istihbarat ve ticaret ilişkileri sürdürüyor. İsrail, Irak, Türkiye, İran ve Suriye'ye dağılmış olan Kürt nüfusunu, ortak düşmanlara karşı bir tampon olarak görüyor. İsrail'de Yahudi Kürtlerin oluşturduğu oldukça büyük bir toplum yaşıyor.

İsrail milletvekillerinden Yair Lapid dün bir Twitter mesajında, "Yahudi halkı bir vatan için mücadele etmenin ne demek olduğunu iyi bilir. Kürtlerin kendi devletlerini kurma hakkı vardır" dedi. Ancak Kürt yetkilileri, bu tür söylemleri hem istemediklerini hem de kendileri için zararlı bulduklarını söylüyorlar. Reuters'e konuşan bir Kürt yetkili, "Hasımlarımız bize 'Ortadoğu'nun ikinci İsrail'i' diye saldırıyorlar. Bu tür konuşmalar da buna katkı yapıyor" dedi.