'İsrail'in yasa dışı işgal faaliyetleri yıl boyunca sürdü'

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, BM Güvenlik Konseyine Kudüs'ten video konferans yoluyla katılarak üye ülkeleri bilgilendirdi.
İsrail'in Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm işgal faaliyetlerine devam ederek yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkati çeken Mladenov,"İsrail'in yasa dışı işgal faaliyetleri yıl boyunca yüksek oranda sürdü." dedi.
Haziran ve Eylül ayları arasında işgal faaliyetleri çalışmalarının çoğunlukla Doğu Kudüs'te yapıldığını ifade eden Mladenov, İsrailli yetkililerin ise işgal faaliyetlerini destekleyen kışkırtıcı söylemler kullanmaya devam ettiğini belirtti.
İsrail'in yasa dışı işgal birimlerini artırmaya devam etmesinin "iki devletli çözümü giderek ulaşılamaz hale getirdiğine" dikkati çeken Mladenov, Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te ise Filistinlilere ait evlerin ve okulların yıkılmaya devam ettiğini ve 2017'nin başından beri 344 binanın yıkıldığını söyledi.
Sivillere yönelik şiddet ve kışkırtmanın her iki tarafta korku ve şüpheye neden olduğunu ve barış çabalarını engellediğini kaydeden Mladenov, bütün taraflara şiddet, tahrik edici söylem ve provakasyondan kaçınmaları çağrısı yaptı.
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