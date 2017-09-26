10:48, 26 Eylül 2017 Salı

Avustralya’da küçük uçak düştü: 2 ölü





Avustralya’nın Queensland eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avustralya’nın Queensland eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü bildirildi. Queensland Polis Servisinden (QPS) yapılan açıklamaya göre, içinde 2 kişinin bulunduğu Diamond DA 40 tipi uçak, eyalet başkenti Brisbane’ın güneybatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü. Kazada uçakta bulunan 2 kişinin öldüğü belirtildi. Avustralya Taşımacılık Emniyet Bürosu, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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