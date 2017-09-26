10:55, 26 Eylül 2017 Salı

Ermenistan'da Rus diline yabancı dil statüsü verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Levon Mkrtchyan, ülkede Rus dilinin artık yabancı dil statüsünde olacağını söyledi.

TASS ajansına konuşan Ermeni Bakan "biz bağımsız ve egemen bir devlet olduğumuz için, Ermenistan'daki tek resmi dil Ermeni dili olmaya devam edecek ve böyle kalacaktır" dedi. Mkrtchyan açıklamasında, "bu aksiyomatik bir gerçektir, diğer tüm diller yabancıdır" diye vurguladı.

Mkrtchyan, Rus dilinin Sovyet döneminde de, Ermenistan'da yaygın olarak kullananıldığını ancak resmi statüsü olmadığını sözlerine ekledi. Açıklamasında, "Örneğin, üniversiteye girme sınavlarında yabancı dil olarak Almanca, İspanyolca, İtalyanca İngilizce ve ya Fransız dillerinde sınav var, ama Rus dilinden yok” diyen bakan, "Bundan sonra Rus dili Ermenistan'da yabancı bir dil statüsüne sahip olacaktır ” dedi.