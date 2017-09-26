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Tartışmalı referanduma Kuzey Irak'taki Asuriler'den tepki
Tartışmalı referanduma Kuzey Irak'taki Asuriler'den tepki

Kuzey Irak'ın en eski medeniyetlerinden biri olan Asuriler, Kürtlerin kuracağı bir devletin altında yaşamak istemiyorlar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Barzan'nin tartışmalı referandumuna, Kuzey Irak'ın içinden ilk tepki Asuriler'den geldi. İsveç Asuri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kara Hermez, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumuna ilişkin, "Neden Asuriler orada kurulacak Kürt devletini desteklesin ki? Orada yaşayan Asuriler, IKBY'nin baskısı altında.'' dedi.

Hermez, anayasaya aykırı tartışmalı referandumu, İsveç devlet televizyonuna değerlendirdi.

Asuriler'in referanduma karşı olduğunu belirten Hermez, "Neden Asuriler orada kurulacak Kürt devletini desteklesin ki? Orada yaşayan Asuriler, IKBY'nin baskısı altında, hakları zaten verilmiyor." diye konuştu.

Hermez, bölgedeki IKBY'nin hassasiyetlerini çok iyi anlayabildiğini kaydederek, ''Bölgedeki Kürt yönetimini çok iyi anlayabiliyorum. Geçmişten bu yana bölgeyi güvenli şekilde kontrol etmek gibi rüyaları var ama orada birçok halk ve grup var. Çok acılar çektiler. Hiçbiri diğerinin kuracağı bir devlete güvenmiyor. Bence herkes orada kendi kendini yönetmeli.'' ifadelerini kullandı.



İlgili Konular Asuriler Kuzey Irak IKBY IKBY referandum
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