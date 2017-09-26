11:13, 26 Eylül 2017 Salı

İngiltere'de cami yolunda darpedilen adam, saldırganı affetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere'nin Manchester kentinde camiye giderken bıçaklanan Nasser Kurdy, saldırganı affettiğini açıkladı.

Saldırganın kendisini soymaya çalışmadığını, yalnızca camiye gittiği için bir nefret suçuna maruz kaldığını söyleyen Kurdy, pazar günü gerçekleşen olayda boyundan 3 santim içeri giren bıçakla yaralandıktan sonra kendisinin de çalıştığı Wythenshawe Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Ona karşı kötü bir his beslemiyorum. Ailem de onu affetti.

The Times'ın haberine göre, İngiltere'de tehlikeli bir atmosfer olduğunu söyleyen Kurdy, Müslümanlara yönelik nefret saldırılarının arttığını ve daha şiddetli hâle geldiğini belirtti.

Nasser Kurdy, İngiltere'de camiye giderken bıçaklı saldırıya uğramış ve boynundan yaralanmıştı.

Manchester polisi de saldırıyı bir nefret suçu olarak değerlendirdiklerini ve 54 ile 32 yaşlarında iki kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı.

Fakat Kurdy, soruşturma devam ederken saldırganları affettiğini söyledi, "Ona karşı kötü bir his beslemiyorum. Ailem de onu affetti" dedi.