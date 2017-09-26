11:20, 26 Eylül 2017 Salı

Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama





Karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun tedavisi devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Karaciğer yetmezliği nedeniyle genel durumu kötüleşen olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun tedavisi, yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Karaciğer yetmezliği nedeniyle genel sağlık durumu kötüleşen Süleymanoğlu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Süleymanoğlu'nun şu anda bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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