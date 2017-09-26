11:27, 26 Eylül 2017 Salı

Kazakistan köylere de hızlı internet bağlayacak

Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Dauren Abayev, Bakanlar Kurulu toplantısında, "Dijital Kazakistan Devlet Programı" kapsamında şehir ve köyler arasındaki dijital açığın kapatılması için 122 şehir ve bin 200 köyde fiber optik iletişim hatlarıyla hızlı internet erişiminin nasıl sağlandığını anlattı.

Abayev bir sonraki aşamada bin sekiz yüz köye de fiber optik iletişim hatları döşeneceğini kaydetti. Bakan Dauren Abayev açıklamasında “Proje, 2 milyondan fazla vatandaşın kaliteli internete ulaşacağı anlamına geliyor. Projenin 2018-2020 yıllarında hayata geçmesi planlanıyor.” ifadelerine yer verdi.

Abayev, toplam 24 bin kilometre fiber optik iletişim hattının 2021 yılına kadar döşeneceğini müjdelerken, hızlı internet erişiminin halkın e-devlet ile interaktif eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmasını kolaylaştırmak için bu hizmeti verdiklerini açıkladı.

Kazakistan hükümeti, 2021’e kadar 18 milyonluk nüfusunun yüzde 81'ine internet erişimi sağlamayı planlıyor.

Kaynak: QHA