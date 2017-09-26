İbadi: Referandumu yapan yetkililere karşı tedbirleri artıracağız

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referandumun gerçekleştirilmesinde sorumluluğu bulunan yetkililere karşı gerekli tedbirleri artıracaklarını söyledi.
İbadi, Bağdat'ta Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Referandumun yapılması büyük riskti. Bu, Federal Mahkemenin kararına rağmen yapıldı. Anayasal değil ve sonuçlarını tanımayacağız." dedi.
"Referandum hiçbir uluslararası destek bulmadan gerçekleştirildi." diyen İbadi, "İlginçtir ki hiçbir gözetime tabi tutulmayan referanduma karar verenler sonucunu da kendileri açıkladı. Bunun sonucunu asla konuşmayacağız, tartışmayacağız ve tanımayacağız." ifadelerini kullandı.
Merkezi yönetimin referandum ihlaliyle ilgili yeni adımlar atacağını aktaran İbadi, şunları kaydetti:
"Maalesef ki referandum, mezhepçi ve etnik temelli duyguları harekete geçirdi. Buna rağmen Kürt vatandaşlarımızın güvenliğinden vazgeçmeyeceğiz ancak referandumun sorumlularından da hesap soracağız. Onlara yönelik tedbirlerimizi daha da artıracağız. IKBY'de de tüm federal yetkilerimizi kullanacağız ve oradaki vatandaşların güvenliğini sağlayacağız. IKBY denetimindeki üç vilayet ve tartışmalı bölgelerdeki vatandaşlardan referandum sırasında çok sayıda şaibe, zorla oy kullandırma ve tehcir ettirme şikayetleri aldık. Tartışmalı bölgeler de anayasa yoluyla çözülene kadar merkezi yönetime geri dönmek zorunda. Irkçı ve mezhepçi devletin kurulmasını kabul etmeyiz. "
BM uzmanları, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen "tüm şiddet, insan hakları ihlalleri ve zulmün" durdurulmasını istedi
Agung Yanardağı çevresindeki 75 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi
PKK/PYD, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği yerlerde yaşayan Arap gençleri zorla safına katıp DEAŞ'a karşı savaştırıyor. Cepheye gitmeyi reddedenleri ise ya tutukluyor ya da infaz ediyor.
Hindistan İslami Şurası Yüksek Konseyi Üyesi Sıddıki, "Haydarabad, aslında Türk kültürünün olduğu bir yer. Tarihsel bağ ve ilişkinin neticesi olsa gerek buradaki gayrimüslimler, Müslümanlar için 'Türk' veya 'Türkiye'den gelen' anlamında 'Türkoli' kavramını kullanıyor" dedi
Almanya’da seçimlerin ardından 'renklerinden dolayı' Alman kamuoyunda "Jamaika" koalisyonu olarak adlandırılan bir üçlü koalisyon hükumetinin kurulma ihtimali yüksek görülüyor
Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinden ilk sığınmacı kafilesi ABD'ye gönderildi
Irak Başbakanı İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandumu yapan yetkililere karşı gereken tedbirleri artıracaklarını açıkladı
Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Dauren Abayev, köylerde yaşayan 2 milyondan fazla kişiye 2020 yılına kadar hızlı internet erişimi sağlanacağını belirtti.
Dünyanın en büyük ikinci elması olarak bilinen "Lesedi La Rona (Işığımız)" 53 milyon dolara alıcı buldu
İngiltere'de camiye giderken bıçaklı saldırıya uğrayan Nasser Kurdy, saldırganı affetti. Kurdy "Ona karşı kötü bir his beslemiyorum. Ailem de onu affetti" ifadelerini kullandı.
Kuzey Irak'ın en eski medeniyetlerinden biri olan Asuriler, Kürtlerin kuracağı bir devletin altında yaşamak istemiyorlar
Rus dili Ermenistan'da yabancı bir dil statüsüne sahip olacak
Avustralya’nın Queensland eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü
BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, İsrail'in yasa dışı işgal faaliyetlerinin "yıl boyunca yüksek oranda devam ettiğini" söyledi
Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, "Seyahat kısıtlaması Venezuela'da rejimi değiştirmeye yönelik bir strateji" dedi.