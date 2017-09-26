Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:22, 26 Eylül 2017 Salı
Irak
11:36, 26 Eylül 2017 Salı

  • Paylaş
İbadi: Referandumu yapan yetkililere karşı tedbirleri artıracağız
İbadi: Referandumu yapan yetkililere karşı tedbirleri artıracağız

Irak Başbakanı İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandumu yapan yetkililere karşı gereken tedbirleri artıracaklarını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referandumun gerçekleştirilmesinde sorumluluğu bulunan yetkililere karşı gerekli tedbirleri artıracaklarını söyledi.

İbadi, Bağdat'ta Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Referandumun yapılması büyük riskti. Bu, Federal Mahkemenin kararına rağmen yapıldı. Anayasal değil ve sonuçlarını tanımayacağız." dedi.

"Referandum hiçbir uluslararası destek bulmadan gerçekleştirildi." diyen İbadi, "İlginçtir ki hiçbir gözetime tabi tutulmayan referanduma karar verenler sonucunu da kendileri açıkladı. Bunun sonucunu asla konuşmayacağız, tartışmayacağız ve tanımayacağız." ifadelerini kullandı. 

"REFERANDUMU YAPAN YETKİLİLERE YÖNELİK TEDBİRLER ARTACAK"

Merkezi yönetimin referandum ihlaliyle ilgili yeni adımlar atacağını aktaran İbadi, şunları kaydetti:

"Maalesef ki referandum, mezhepçi ve etnik temelli duyguları harekete geçirdi. Buna rağmen Kürt vatandaşlarımızın güvenliğinden vazgeçmeyeceğiz ancak referandumun sorumlularından da hesap soracağız. Onlara yönelik tedbirlerimizi daha da artıracağız. IKBY'de de tüm federal yetkilerimizi kullanacağız ve oradaki vatandaşların güvenliğini sağlayacağız. IKBY denetimindeki üç vilayet ve tartışmalı bölgelerdeki vatandaşlardan referandum sırasında çok sayıda şaibe, zorla oy kullandırma ve tehcir ettirme şikayetleri aldık. Tartışmalı bölgeler de anayasa yoluyla çözülene kadar merkezi yönetime geri dönmek zorunda. Irkçı ve mezhepçi devletin kurulmasını kabul etmeyiz. " 



İlgili Konular ırak IKBY referandum İBADİ
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Irak Haberleri
BM uzmanlarından Myanmar hükümetine çağrı
BM uzmanlarından Myanmar hükümetine çağrı

BM uzmanları, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen "tüm şiddet, insan hakları ihlalleri ve zulmün" durdurulmasını istedi
Agung Yanardağı faaliyete geçti
Agung Yanardağı faaliyete geçti

Agung Yanardağı çevresindeki 75 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi
PKK PYD'den 'savaş ya da öl' tehdidi
PKK/PYD'den 'savaş ya da öl' tehdidi

PKK/PYD, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği yerlerde yaşayan Arap gençleri zorla safına katıp DEAŞ'a karşı savaştırıyor. Cepheye gitmeyi reddedenleri ise ya tutukluyor ya da infaz ediyor.
Hindistan'da Müslümanlar quot Türkoli quot olarak anılıyor
Hindistan'da Müslümanlar "Türkoli" olarak anılıyor

Hindistan İslami Şurası Yüksek Konseyi Üyesi Sıddıki, "Haydarabad, aslında Türk kültürünün olduğu bir yer. Tarihsel bağ ve ilişkinin neticesi olsa gerek buradaki gayrimüslimler, Müslümanlar için 'Türk' veya 'Türkiye'den gelen' anlamında 'Türkoli' kavramını kullanıyor" dedi
Almanya'da 'Jamaika' koalisyonu beklentisi
Almanya'da 'Jamaika' koalisyonu beklentisi

Almanya’da seçimlerin ardından 'renklerinden dolayı' Alman kamuoyunda "Jamaika" koalisyonu olarak adlandırılan bir üçlü koalisyon hükumetinin kurulma ihtimali yüksek görülüyor
Manus Adası ndaki sığınmacıların ABD ye nakli başladı
Manus Adası’ndaki sığınmacıların ABD’ye nakli başladı

Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinden ilk sığınmacı kafilesi ABD'ye gönderildi
İbadi Referandumu yapan yetkililere karşı tedbirleri artıracağız
İbadi: Referandumu yapan yetkililere karşı tedbirleri artıracağız

Irak Başbakanı İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandumu yapan yetkililere karşı gereken tedbirleri artıracaklarını açıkladı
Kazakistan köylere de hızlı internet bağlayacak
Kazakistan köylere de hızlı internet bağlayacak

Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Dauren Abayev, köylerde yaşayan 2 milyondan fazla kişiye 2020 yılına kadar hızlı internet erişimi sağlanacağını belirtti.
Dünyanın en büyük ikinci elması 53 milyon dolara satıldı
Dünyanın en büyük ikinci elması, 53 milyon dolara satıldı

Dünyanın en büyük ikinci elması olarak bilinen "Lesedi La Rona (Işığımız)" 53 milyon dolara alıcı buldu
İngiltere'de cami yolunda darpedilen adam saldırganı affetti
İngiltere'de cami yolunda darpedilen adam, saldırganı affetti

İngiltere'de camiye giderken bıçaklı saldırıya uğrayan Nasser Kurdy, saldırganı affetti. Kurdy "Ona karşı kötü bir his beslemiyorum. Ailem de onu affetti" ifadelerini kullandı.
Tartışmalı referanduma Kuzey Irak'taki Asuriler'den tepki
Tartışmalı referanduma Kuzey Irak'taki Asuriler'den tepki

Kuzey Irak'ın en eski medeniyetlerinden biri olan Asuriler, Kürtlerin kuracağı bir devletin altında yaşamak istemiyorlar
Ermenistan'da Rus diline yabancı dil statüsü verildi
Ermenistan'da Rus diline yabancı dil statüsü verildi

Rus dili Ermenistan'da yabancı bir dil statüsüne sahip olacak
Avustralya da küçük uçak düştü 2 ölü
Avustralya’da küçük uçak düştü: 2 ölü

Avustralya’nın Queensland eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü
İsrail'in yasa dışı işgal faaliyetleri yıl boyunca sürdü'
'İsrail'in yasa dışı işgal faaliyetleri yıl boyunca sürdü'

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, İsrail'in yasa dışı işgal faaliyetlerinin "yıl boyunca yüksek oranda devam ettiğini" söyledi
Venezuela'dan ABD'ye seyahat yasağı tepkisi
Venezuela'dan ABD'ye seyahat yasağı tepkisi

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, "Seyahat kısıtlaması Venezuela'da rejimi değiştirmeye yönelik bir strateji" dedi.
Rus Lukoil'den Özbekistan atağı
Rus Lukoil'den Özbekistan atağı

Rus Lukoil şirketi Özbekistan'da 3 milyar dolar ek yatırım yapacak

Haberler

Kuzey Irak'taki tartışmalı referandumda sandıklar kapandı
Kuzey Irak'taki tartışmalı referandumda sandıklar kapandı

Kerkük'te araçlara trafiğe çıkma yasağı
Kerkük'te araçlara trafiğe çıkma yasağı

Irak Meclisi, Kerkük petrollerinin devredilmesini istedi
Irak Meclisi Kerkük petrollerinin devredilmesini istedi

Irak Meclis Başkanı'ndan hükümete 'referandum' çağrısı
Irak Meclis Başkanı'ndan hükümete 'referandum' çağrısı

Başbakan Yıldırım'dan 'savaş' söylentilerine cevap
Başbakan Yıldırım'dan 'savaş' söylentilerine cevap

İran, sınır kapılarını IKBY'ye kapattı
İran sınır kapılarını IKBY'ye kapattı

Barzani'nin IKBY'deki tartışmalı referandumu başladı
Barzani'nin IKBY'deki tartışmalı referandumu başladı

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Irak'ı' görüştü
Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Irak'ı' görüştü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 