11:36, 26 Eylül 2017 Salı

Manus Adası’ndaki sığınmacıların ABD’ye nakli başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avustralya yönetimindeki Manus Adası'nda bulunan gözaltı merkezinden 25 sığınmacı, Avustralya ve ABD arasındaki yeniden yerleşim anlaşması uyarınca ABD’ye gönderildi.

ABD ve Avustralya arasında geçen yıl aralık ayında varılan anlaşma çerçevesinde Nauru ve Papua Yeni Gine’nin Manus Adası’ndaki gözaltı merkezlerinde tutulan sığınmacıların, ABD’ye nakline başlandı.

Manus'taki gözaltı merkezinden 25 erkek sığınmacıdan oluşan ilk kafile, sabah saatlerinde Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby’den ayrıldı.

Kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kişilik ikinci kafilenin yarın Nauru gözaltı merkezinden ABD’ye gitmek üzere hareket edeceğini bildirdi.

Bu arada İnsan Hakları Hukuk Merkezi Direktörü Avukat Daniel Webb, yayımladığı basın bildirisinde ABD’ye kaç sığınmacının gönderileceğini ve geride kalanlara ne olacağını sordu.

ABD’ye gönderilmeyecek sığınmacıların bir an önce Avustralya’ya getirilmesi gerektiğini belirten Webb, ‘‘Bir avuç insan için bugün güzel bir gün. Bu insanlar, uzun süredir ilk kez umutlu, iyimser ve özgür hissediyor ancak geride kalan 2 bin masum insanın çektiği acı son bulmuyor." ifadelerini kullandı.

4 YILDIR GÖZALTI MERKEZLERİNDE TUTULUYORLAR

Avustralya hükümeti ülkeye teknelerle ulaşmayı başaran sığınmacıları deniz aşırı ülkelerde kuruduğu gözaltı merkezlerinde tutuyor.

Söz konusu sığınmacıların hiçbir zaman Avustralya’ya alınmayacağını her fırsatta ilan eden federal hükümet, yaklaşık 4 yıldır gözaltı merkezlerinde tutulan 2 binden fazla sığınmacının ABD’ye yerleştirilmesi için eski ABD Başkanı Barack Obama ile anlaşmaya varmıştı.

Yeniden yerleştirme anlaşması kapsamında, Manus ve Nauru gözaltı merkezinde sığınmacılarla görüşen Amerikalı güvenlik yetkilileri, ABD'ye alınacakları belirlemişti. ABD'ye kaç sığınmacının kabul edileceği, geride kalan sığınmacılara nasıl bir çözüm önerileceği henüz bilinmiyor.