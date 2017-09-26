11:48, 26 Eylül 2017 Salı

İstanbul'da bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi





İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki bazı bölgeler riskli alan olarak belirlendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Zeytinburnu'na bağlı Seyitnizam Mahallesi sınırları içindeki bazı bölgeler Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edildi. Söz konusu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 6 Temmuz 2017 tarihli yazısı üzerine 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca alındı.

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