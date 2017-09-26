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Hindistan'da Müslümanlar "Türkoli" olarak anılıyor
Hindistan'da Müslümanlar

Hindistan İslami Şurası Yüksek Konseyi Üyesi Sıddıki, "Haydarabad, aslında Türk kültürünün olduğu bir yer. Tarihsel bağ ve ilişkinin neticesi olsa gerek buradaki gayrimüslimler, Müslümanlar için 'Türk' veya 'Türkiye'den gelen' anlamında 'Türkoli' kavramını kullanıyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hindistan İslami Şurası Yüksek Konseyi Üyesi Er Abdul Cabbar Sıddıki, "Haydarabad Türk kültürünün olduğu bir yer. Tarihsel bağ ve ilişkinin neticesi olsa gerek ki buradaki gayrimüslimler, Müslümanlar için 'Türk' veya 'Türkiye'den gelen' anlamında 'Türkoli' kavramını kullanıyor." dedi.

Hindistan'ın özellikle Telangana eyaletindeki cami ve mescit gibi yapılar İslam kültür ve medeniyetinin izlerini taşıyor.

Haydarabad kentinde aynı anda 10 bin kişinin namaz kılabileceği Hindistan'ın yanı sıra dünyanın da sayılı büyük camilerinden biri olduğu belirtilen Mekke Mescidi ve Dört Minareli Mescit ile tarihi Haydarabad Çarşısı gibi yapılar yüzlerce yıldır ayakta ve Müslümanları ağırlıyor.

Sıddıki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'da ciddi oranda Müslüman nüfusun bulunduğunu söyledi.

Haydarabad'da aradan geçen zamana rağmen hala Türk kültürünün hakim olduğunu ifade eden Sıddıki, Türkiye ile Hindistan arasındaki bağın önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Haydarabad aslında Türk kültürünün olduğu bir yer. Bu tarihsel bağ ve ilişkinin neticesi olsa gerek ki buradaki gayrimüslimler, Müslümanlar için 'Türk' veya 'Türkiye'den gelen' anlamında 'Türkoli' kavramını kullanıyor. Tarihsel ve kültürel bağın yanı sıra iki ülke arasında bazı fiziksel ortaklıklar da vardır. Tarihi Haydarabad kentinde Osmanlı mimarisinin bir yansımasını bulmak mümkün. Kemerler, kubbeler, minareler, çarşılar. Sadece tarihsel ve kültürel değil, dini anlamda da müşterek düzlemlerimizin olduğu Türkiye ile ayrılmaz bir ilişkimizin bulunduğunu ifade edebilirim."



İlgili Konular hindistan
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